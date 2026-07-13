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Такой ужин выручит всегда: самые вкусные ленивые голубцы в духовке — справятся даже начинающие кулинары

Опубликовано: 13 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Такой ужин выручит всегда: самые вкусные ленивые голубцы в духовке — справятся даже начинающие кулинары
Такой ужин выручит всегда: самые вкусные ленивые голубцы в духовке — справятся даже начинающие кулинары
Городовой ру
Простой рецепт любимого блюда

Ленивые голубцы представляют собой блюдо, напоминающее мясные котлеты с капустой. Все ингредиенты остаются неизменными по сравнению с традиционными голубцами, однако в данном варианте не используются цельных капустных листьев.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — ½ кочана;
  • Томатный соус — 1 банка;
  • Яйца — 2 шт;
  • Фарш (из индейки) — 250 гр;
  • Зелень (ассорти) — 2 пучка;
  • Мука — 2 ст. ложки;
  • Сметана — 2 ст. ложки;
  • Черри — 500 гр;
  • Сыр — 100 гр;
  • Соль — 5 гр;
  • Сухой чеснок — по вкусу.

Процесс приготовления

Промойте и обсушите зелень. Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками среднего размера.

В отдельной емкости соедините нашинкованную капусту, мелко нарубленную зелень, яйца, фарш, сметану и муку. Залейте томатным соусом.

Полученную смесь выложите в форму для запекания, сверху распределите томаты черри и посыпьте сыром.

Запекайте в течение 30 минут при температуре 185 °C.

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Автор:
Ксения Давыдова
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