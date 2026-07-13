Такой ужин выручит всегда: самые вкусные ленивые голубцы в духовке — справятся даже начинающие кулинары

Ленивые голубцы представляют собой блюдо, напоминающее мясные котлеты с капустой. Все ингредиенты остаются неизменными по сравнению с традиционными голубцами, однако в данном варианте не используются цельных капустных листьев.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста — ½ кочана;
- Томатный соус — 1 банка;
- Яйца — 2 шт;
- Фарш (из индейки) — 250 гр;
- Зелень (ассорти) — 2 пучка;
- Мука — 2 ст. ложки;
- Сметана — 2 ст. ложки;
- Черри — 500 гр;
- Сыр — 100 гр;
- Соль — 5 гр;
- Сухой чеснок — по вкусу.
Процесс приготовления
Промойте и обсушите зелень. Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками среднего размера.
В отдельной емкости соедините нашинкованную капусту, мелко нарубленную зелень, яйца, фарш, сметану и муку. Залейте томатным соусом.
Полученную смесь выложите в форму для запекания, сверху распределите томаты черри и посыпьте сыром.
Запекайте в течение 30 минут при температуре 185 °C.
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