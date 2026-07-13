"Тирамису" готовлю без выпечки - от итальянского десерта не отличить: просто тает во рту

Приготовить тирамису можно дома, так как в этом нет ничего сложного. Торт не требует выпечки, если приобрести уже готовое печенье. Портал “Аймкук” поделился подходящим рецептом.
Ингредиенты:
- печенье “Савоярди” - 36 штук;
- сливки 33% - 350 мл;
- сыр “Маскарпоне” - 500 г;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 300 мл;
- кофе - 40 г;
- какао-порошок - 1 чайная ложка;
- ванильный экстракт - 1 чайная ложка.
Приготовление:
Кипятим воду, заливаем растворимый кофе и перемешиваем полученный напиток. Отдельно взбиваем сливки с сыром, сахаром и ванильным экстрактом. Процесс получится более быстрым, если использовать сахарную пудру. Крем должен иметь плотную консистенцию.
Подготавливаем форму, застилаем ее фольгой. Обмакиваем печенье в кофе, выкладываем в форму и покрываем слоем крема. Повторяем действия с печеньем и кремом до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
Посыпаем торт сверху какао, накрываем его пленкой и убираем в холодильник на всю ночь. Только после этого снимаем форму и фольгу. Торт разрезаем порционно, подаем с любимым горячим напитком.
Опыт автора
“Я люблю выраженный вкус кофе в “Тирамису”, поэтому добавляю его больше, чем нужно. Такого вкусного десерта вы не попробуете даже в кофейнях”, - заявила Полина Аксенова.
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