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"Тирамису" готовлю без выпечки - от итальянского десерта не отличить: просто тает во рту

Опубликовано: 13 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
"Тирамису" готовлю без выпечки - от итальянского десерта не отличить: просто тает во рту
"Тирамису" готовлю без выпечки - от итальянского десерта не отличить: просто тает во рту
Городовой ру
Как приготовить "Тирамису" без выпечки

Приготовить тирамису можно дома, так как в этом нет ничего сложного. Торт не требует выпечки, если приобрести уже готовое печенье. Портал “Аймкук” поделился подходящим рецептом.

Ингредиенты:

  • печенье “Савоярди” - 36 штук;
  • сливки 33% - 350 мл;
  • сыр “Маскарпоне” - 500 г;
  • сахар - 1 стакан;
  • вода - 300 мл;
  • кофе - 40 г;
  • какао-порошок - 1 чайная ложка;
  • ванильный экстракт - 1 чайная ложка.

Приготовление:

Кипятим воду, заливаем растворимый кофе и перемешиваем полученный напиток. Отдельно взбиваем сливки с сыром, сахаром и ванильным экстрактом. Процесс получится более быстрым, если использовать сахарную пудру. Крем должен иметь плотную консистенцию.

Подготавливаем форму, застилаем ее фольгой. Обмакиваем печенье в кофе, выкладываем в форму и покрываем слоем крема. Повторяем действия с печеньем и кремом до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

Посыпаем торт сверху какао, накрываем его пленкой и убираем в холодильник на всю ночь. Только после этого снимаем форму и фольгу. Торт разрезаем порционно, подаем с любимым горячим напитком.

Опыт автора

“Я люблю выраженный вкус кофе в “Тирамису”, поэтому добавляю его больше, чем нужно. Такого вкусного десерта вы не попробуете даже в кофейнях”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал о рецепте вишневого морса.

Автор:
Полина Аксенова
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