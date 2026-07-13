Народные приметы на 13 июля: что нельзя делать, чтобы не накликать беду

День двенадцати апостолов 13 июля: традиции, запреты и народные приметы — как провести этот день, чтобы избежать бед и привлечь удачу.

В этот день православная церковь отдаёт дань памяти двенадцати апостолам. Их имена и судьбы запечатлены в Евангелиях и в книге «Деяния святых апостолов». В народной традиции 13 июля известно как Полупетр или «Поминки по весне» — день, когда наши предки символически прощались с весенней порой, пишет "Sputnik Грузия".

Что нельзя делать 13 июля

В этот день есть строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, может привести к неприятностям. Нельзя отказываться от приглашений — это может испортить отношения. Работа на огороде, посадка и пересадка растений тоже под запретом: верили, что урожай будет скудным. Не рекомендовалось назначать встречи и свидания — они не принесут удачи. Оставаться в одиночестве тоже не стоит, чтобы не навлечь болезни и неудачи. Ссоры и конфликты в этот день особенно опасны — они могут привлечь чёрную полосу. Также не советовали стричь волосы и ногти — считалось, что это может сократить жизнь.

Народные приметы погоды

По природным знакам в этот день судили о погоде и будущем урожае:

Утренняя роса предвещала ясный день, её отсутствие — дождь к вечеру.

Вспыхивающая сажа у печи сулила осадки.

Пчёлы, летающие возле ульев, обещали сильную жару.

Долгое кукование кукушки предвещало позднюю осень, а если её не слышно — зима будет ранней.

Карп, уходящий на дно, указывал на непогоду, а плещущийся лещ — на скорое потепление.

Облака, движущиеся навстречу ветру, и суетящиеся на поле овцы сулили дождливую и пасмурную погоду.

Вывод

13 июля — день, наполненный народной мудростью и церковной памятью. Соблюдайте традиции, избегайте ссор и тяжёлой работы, уделите время семье — и год пройдёт в мире и благополучии.

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