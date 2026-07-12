Народные приметы в Петров день 12 июля: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

Петров день 12 июля: традиции, запреты и народные приметы — как провести этот день, чтобы привлечь удачу и избежать бед.

12 июля православные христиане чествуют двух величайших апостолов — Петра и Павла. В народе эта дата издавна зовётся Петровым днём, завершающим многодневный пост. С этим праздником связано множество обрядов, поверий и строгих ограничений.

Две судьбы, одна вера

Пётр и Павел — два апостола с совершенно разными судьбами. Пётр был простым рыбаком, одним из первых учеников Христа, но в трудный час он отрёкся от Него. Однако раскаяние сделало его пламенным проповедником, и в Риме его казнили вниз головой. Павел же сперва преследовал христиан, но по дороге в Дамаск его ослепил свет, и он уверовал. После этого он посвятил себя распространению веры и написал многие книги Нового Завета.

Обычаи Петрова дня

Накануне праздника крестьяне собирали пожертвования на «мирскую свечу» — её ставили в храме перед иконами апостолов. Молодёжь уходила в поля, разводила костры, варила кашу и ждала рассвета. Верили, что солнце на этот праздник играет необычными красками. На выпасах и в хлевах развешивали ленты и ветви — чтобы апостолы охраняли скот.

Особо почитали «Петров крест» — растение чешуйник, которое считалось мощным оберегом. Найденный в этот день, он, по поверьям, защищал от несчастий. Существовала и такая примета: кто проведёт эту ночь без сна, того ждёт удача и год без недугов.

Что разрешено и что под запретом

В Петров день ходили в храм на службу, чтобы помолиться апостолам. Поскольку пост завершён, праздничный стол может быть богатым — разрешены рыба и вино. Это время для примирения с близкими и добрых поступков. Крёстным нужно навестить крестников — так укрепляются семейные узы.

Запретов также немало. Тяжёлая работа не приветствуется — она мешает молитвенному настрою. Венчания в этот день не проводят, рукоделие откладывают: считалось, что шитьё может «завязать» удачу. Не стоит копаться в земле — это может навредить будущему урожаю. Денежные операции тоже под запретом.

Приметы на погоду и урожай

По тому, какой была погода 12 июля, наши предки составляли прогноз на всё лето и осень. Дождь — к мокрому сенокосу, утренняя роса — к хорошему урожаю льна. Лягушки, которые не умолкали, предвещали устойчивое тепло, а рыба, выпрыгивающая из воды, — скорые ливни. Если кукушка замолкала до Петрова дня, готовились к ранней зиме.

Вывод

В Петров день переплелись церковные каноны и народная мудрость. Соблюдайте традиции, избегайте ссор и тяжёлой работы, уделите время молитве и семье — и год пройдёт в мире и достатке.

Ранее мы рассказывали, как фикус приносит достаток в дом.