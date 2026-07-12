Картофель "Шмякнутый": хитрый рецепт привычного блюда - гости требуют добавки

Не знаете, как приготовить картошку по необычному рецепту? Это не "кусочки" и не "пюре", а кое-что поинтереснее.
Советами по приготовления "Шмякнутого" картофеля делятся на канале "Простые рецепты", стоит сохранить для себя этот вариант, пригодится совсем скоро, когда будет много молодой картошки.
Для приготовления нам нужно взять такие продукты:
- 700 г молодого картофеля;
- 100 г сливочного масла;
- 3 зубца чеснока;
- соль по вкусу;
- 30 г твёрдого сыра;
- растительное масло для смазывания;
- зелень для украшения картофеля.
Способ приготовления вкусного картофеля в духовом шкафу по шагам
- Молодую картошку моем, клубни должны стать чистыми. Шкурку снимать не будем, потому грязи остаться на картошке точно не должно.
- Отправляем картофель вариться, готовим, пока не станет мягким, при этом клубни не должны полопаться.
- Вытаскиваем картофель из кастрюли, даём ему немного остыть, а затем смазываем со всех сторон растительным маслом.
- Выкладываем картошку на противень, после чего каждый клубень расплющиваем в лепёшку при помощи донышка стеклянного стакана или керамической кружки.
- Сливочное масло растапливаем, чеснок пропускаем через пресс, сыр натираем мелко Идеально к блюду подходит "Пармезан", но можно взять и любой другой твёрдый сыр.
- Смешиваем продукты и смазываем получившимся соусом каждую расплющенную картофелину густо.
- Отправляем противень в духовку, разогретую до 220 градусов.
- Готовить картошку будем 20 минут, после чего можно посыпать её нарезанной зеленью и сразу подать к столу.
Хорошо есть такой картофель с любимым соусом, к нему и мяса не надо, так получается вкусно!
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