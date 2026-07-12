2 стакана на 10 литров - и чеснок размером с кулак: советы агронома Давыдовой

Совет по увеличению урожая чеснока.

Выращивание чеснока на даче - привычное занятие для всех огородников. Чаще всего его высаживают с осени, зубцы зимуют и набираются полезных веществ в почве.

Весной чеснок обязательно нужно подкормить, делимся простым способом приготовления полезного полива. Так подкармливали чеснок ещё наши бабушки, они всегда получали шикарный урожай. Способом приготовления средства делятся на канале "Огород на даче".

Описанный ниже вариант подкормки помогает чесноку нарастить крупные головки. Особенно он хорош для тех, кто никак не может вырастить мощный чеснок, зубцы получаются мелкими, а зелень - хилой и слабой. Рассказываем, как увеличить урожайность чеснока до 3 раз, вы точно будете приятно удивлены тем, какие гиганты вырастут на вашей грядке.

Для приготовления подкормки нам понадобятся:

10 л чистой воды;

1 стакан крупной поваренной соли;

1 стакан сухой древесной золы.

Использование подкормки

Ингредиенты высыпаем в ведро с водой и тщательно перемешиваем, кристаллы соли обязательно должны раствориться. Подкармливать чеснок таким составом советуют через 2-3 недели от появления из земли всходов. В это время молодым растения обязательно необходимо получить дополнительное питание.

Если 3 недели от всходов уже прошло, но чеснок вы так и не подкормили, внесите под него состав прямо сейчас, лишним питание точно не будет, считает агроном Ксения Давыдова.

Полученным составом поливаем чесночную грядку густо. Зола станет для чеснока источником азота и поможет нарастить мощную зелень и крепкие корни, которые будут питать растение, доставляя из почвы питательные вещества.

Польза подкормки

Чеснок, подкормленный таким хитрым способом, получится невероятно крупным, двойной и даже тройной урожай - это реальность. Головки мощные, зубцы - крепкие, сочные и ароматные. Кроме того, такой чеснок отлично хранится всю зиму, не гниёт и не покрывается плесенью.

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