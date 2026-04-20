2 ложки в лунку – и перцы прут как на дрожжах: облепили все кусты – урожай собираем ведрами по 7 кг с 1 куста
2 ложки в лунку – и перцы прут как на дрожжах: облепили все кусты – урожай собираем ведрами по 7 кг с 1 куста

Опубликовано: 20 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
2 ложки в лунку – и перцы прут как на дрожжах: облепили все кусты – урожай собираем ведрами по 7 кг с 1 куста
2 ложки в лунку – и перцы прут как на дрожжах: облепили все кусты – урожай собираем ведрами по 7 кг с 1 куста
Что добавить в лунку при посадке перцев 

Каждый огородник стремится вырастить крепкие перцы и собрать щедрый урожай. Но для этого важно не только обеспечить огородной культуре должный уход, но и правильно заправить лунку. Как именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Заправка для лунки

По словам эксперта, при высадке перцев в теплицу или в открытый грунт в каждую лунку важно добавить по 1 столовой ложке сухого чеснока и по 1 столовой ложке горчичного жмыха. Все хорошо смешать с почвой и присыпать грунтом. Затем поместить в лунку перец, уплотнить почву и полить растение теплой водой.

Как объяснила Елена Николаева, если использовать холодную воду, то перцы начнут синеть, а листья могут опасть.

Как работает заправка

Чеснок представляет собой натуральный стимулятор роста, он отпугивает вредителей, подавляет развитие патогенов и усиливает цветение, тем самым повышая урожайность. Горчичный жмых обогощает грунт питательными веществами, оздоравливает и разрыхляет его, а также отпугивает вредителей.

Подкормка

После высадки перцы необходимо подкормить. Чтобы приготовить удобрение, следует растворить 20 граммов монокалий фосфата и 10 таблеток янтарной кислоты в 10 литрах теплой воды. Все размешать и полить растения под корень.

В результате перцы вырастут мощными, завязи не будут опадать, а урожай придется собирать ведрами, по 7 килограммов с 1 куста.

Ранее мы сообщали, что добавить в лунку, чтобы томаты порадовали урожаем.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
