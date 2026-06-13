Вместо подвалов и закоулков: туалеты на набережных Петербурга хотят превратить в заметные арт-объекты

Архитекторы обошли город и нашли места где не хватает уборных.

Наверное, каждый, кто гулял по центру Петербурга, сталкивался с этой проблемой. Красивая архитектура, Нева, мосты — и полное отсутствие нормального туалета поблизости.

Либо это синяя пластиковая кабина, которая портит весь вид, либо нужно искать вход в какой-нибудь ТЦ.

Архитектурное бюро KLAUZURA решило, что так больше продолжаться не может. Они разработали проект необычных уборных для международного конкурса Urban Toilet, пишет Собака.ру.

Почему это важно?

Архитекторы не просто нарисовали красивые картинки. Они «ногами» прошли популярные маршруты вдоль Невы. Команда изучала, как ходят туристы и местные жители, и где на этих путях реально не хватает удобств.

Выяснилось, что самые «безнадежные» места — это Дворцовая набережная, набережная Лейтенанта Шмидта и Свердловская набережная. Там туалетов либо нет, либо их очень сложно найти.

Хватит прятать туалеты в подвалы

Главная идея проекта — сломать стереотип. Мы привыкли, что туалет — это что-то стыдное. Его стараются засунуть в цокольный этаж, спрятать за угол или в подземный переход.

Архитекторы KLAUZURA предложили обратное: туалет должен быть на виду. Человек не должен метаться по набережной в поисках заветной двери.

Дизайн должен быть таким, чтобы объект легко считывался, но при этом не выглядел как инородное тело.

Туалет как часть комфортной жизни

Интересный факт: в Европе подобные объекты давно стали частью архитектуры. В Норвегии, например, туалеты на туристических тропах проектируют лучшие бюро мира. Они становятся местными достопримечательностями.

Петербургские архитекторы хотят того же. Их цель — доказать, что комфортный город начинается с базовых вещей.

Если нам будет удобно гулять, мы будем делать это чаще. А красивые и чистые общественные пространства — это признак уважения города к своим жителям.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в метро Петербурга нет и не будет общественных туалетов.