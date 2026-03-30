Три минуты терпения: почему в метро Петербурга нет и не будет общественных туалетов

Начальник отдела инспекции по приёмке подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» Андрей Михайлов рассказал 78.ru, почему в подземке отсутствуют общественные туалеты и их не планируется устанавливать в ближайшее время.
По его словам, поездки между станциями обычно недолгие, поэтому размещать такие объекты нерационально из-за сложностей с их обслуживанием и соблюдением санитарных стандартов.
Михайлов отметил, что метро ежедневно обслуживает 1,5–2 млн пассажиров, и поддерживать туалеты на каждой станции для такого потока людей практически невозможно.
Он добавил, что существуют иные места для таких нужд, а время в пути от одной станции до другой составляет всего 2–3 минуты.