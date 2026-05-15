Розовая классика: блинный секрет няни Пушкина Арины Родионовны

Опубликовано: 15 мая 2026 04:38
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Няня поэта частенько баловала своего воспитанника необычными блюдами.

Розовые блины придумали не фуд-блогеры ради красивых фото. Этому рецепту уже больше двухсот лет: именно таким ярким лакомством Арина Родионовна угощала юного Александра Пушкина на Масленицу.

Чтобы приготовить «литературный» десерт, не нужно искать антикварные книги. Шеф-повар Денис Перевоз специально для "Городового" раскрыл все карты.

Ингредиенты Количество
Мука 380 гр
Крахмал кукурузный 40 гр
Яйцо 4 шт
Кислое молоко (просто молоко или кефир) 500 гр
Вода 500 гр
Соль по вкусу
Сахар по вкусу
Масло растительное 100 гр
Сок свекольный 50 гр
Сливочное масло для смазывания готовых блинов 100 гр

Приготовление

1. Натрите отварную свеклу на мелкой терке и отожмите сок через марлю или сито.

2. В глубокой миске смешайте муку с молоком и водой.

3. Отдельно взбейте яйца, добавьте замес. В конце добавьте свекольный сок, соль, сахар и масло. Перемешайте до однородной массы.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

5. Жарьте блины до золотистого цвета с обеих сторон. Смазывайте блин после жарки сливочным маслом.

