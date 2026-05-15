Розовая классика: блинный секрет няни Пушкина Арины Родионовны
Опубликовано: 15 мая 2026 04:38
Няня поэта частенько баловала своего воспитанника необычными блюдами.
Розовые блины придумали не фуд-блогеры ради красивых фото. Этому рецепту уже больше двухсот лет: именно таким ярким лакомством Арина Родионовна угощала юного Александра Пушкина на Масленицу.
Чтобы приготовить «литературный» десерт, не нужно искать антикварные книги. Шеф-повар Денис Перевоз специально для "Городового" раскрыл все карты.
|Ингредиенты
|Количество
|Мука
|380 гр
|Крахмал кукурузный
|40 гр
|Яйцо 4 шт
|Кислое молоко (просто молоко или кефир)
|500 гр
|Вода
|500 гр
|Соль
|по вкусу
|Сахар
|по вкусу
|Масло растительное
|100 гр
|Сок свекольный
|50 гр
|Сливочное масло для смазывания готовых блинов
|100 гр
Приготовление
1. Натрите отварную свеклу на мелкой терке и отожмите сок через марлю или сито.
2. В глубокой миске смешайте муку с молоком и водой.
3. Отдельно взбейте яйца, добавьте замес. В конце добавьте свекольный сок, соль, сахар и масло. Перемешайте до однородной массы.
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
5. Жарьте блины до золотистого цвета с обеих сторон. Смазывайте блин после жарки сливочным маслом.