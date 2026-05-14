"Город веревочников", основанный в 1626 году: здесь красиво, тихо и уютно - где находится, что посмотреть
При посещении Рязанской области необходимо обязательно заглянуть в небольшой "город веревочников", который является очень красивым, уютным и тихим. Портал "Городовой" предлагает отправиться в путешествие по городу Сасово.
Почему Сасово называют "городом веревочников"
"Жители Сасова издревле занимались веревочно-прядильным делом. В селе работали верёвочный и канатосмольный заводы. Веревка «сасовка» славилась своей крепостью. Она даже увековечена в современном гербе города, разработанном в 90-х годах прошлого столетия", - сообщает канал "Путешествия по городам и весям".
История города
Первое упоминание о населенном пункте было зафиксировано в 1626 году, однако статус города он получил только в 1926 году. На данный момент здесь проживает около 21 тыс. человек.
Мощное развитие Сасова возникло в 1894 году, когда было открыто товарно-пассажирское движение на участке Московско-Казанской железной дороги. Изначально здесь были только деревянные избы, но после начали появляться и каменные строения.
Что посмотреть
При посещении города отправляйтесь в местный краеведческий музей. Здесь вам расскажут, что Сасово является перекрестком трех культур - русской, мордовской и татарской. Именно тут можно узнать подробности о веревочном ремесле, а также о подвигах местных жителей в период Великой Отечественной войны.
На улице Ленина есть Музей русской песни, который был открыт в 2000 году. В 1935 году здесь родился Александр Аверкин, чьи песни входили в репертуар Александры Стрельченко, Ольги Воронец, Людмилы Зыкиной, Анны Литвиненко. Именно в его честь и был построен музей. На открытие достопримечательности лично приезжала певица Людмила Зыкина.
Также стоит уделить внимание и Казанскому собору, который был построен в первой половине XIX века. В советские годы тут была снесена колокольня, а сам храм начали использовать в качестве производственного помещения. В годы Великой Отечественной войны храм был снова открыт, что стало для той эпохи непривычным явлением.
"В Сасове родился создатель самого массового пистолета в мире Николай Макаров. Памятник знаменитому конструктору-оружейнику установили в 2019 году в сквере на пересечении проспекта Молодцова и Деповской улицы", - рассказал источник.
Читайте также на портале "Городовой":
Где находится самый красивый город русского Юга.
Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".
В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.