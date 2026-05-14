Кидаю ананас в духовку и получаю невероятную закуску: изысканная вкуснятина за 10 минут
Этот рецепт неожиданно собрал огромное количество восторженных отзывов. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".
Ингредиенты:
- ананас консервированный — 150 г,
- ветчина — 150 г,
- сыр "Гауда" — 100 г,
- чеснок — 1 зубчик,
- майонез — по вкусу,
- багет — для подачи
Приготовление
Открываю банку с ананасами, хорошо промакиваю кольца бумажными полотенцами и нарезаю кубиками среднего размера. Затем дополнительно откидываю ананасы на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.
Такими же кубиками нарезаю ветчину. Перекладываю ананасы и ветчину в салатник, добавляю сыр, натёртый на крупной тёрке. Следом отправляю зубчик чеснока, пропущенный через пресс.
Заправляю всё небольшим количеством майонеза и тщательно перемешиваю. Много соуса здесь не нужно — достаточно лишь слегка связать ингредиенты между собой.
На этом этапе салат уже получается очень вкусным, и его вполне можно подавать так. Но самый интересный вариант — сделать горячие бутерброды.
Нарезаю багет или батон кусочками толщиной примерно 1 см и выкладываю сверху приготовленную начинку. Перекладываю заготовки на противень с пергаментом и отправляю в разогретую до 180-190 °C духовку примерно на 10 минут.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Автор "Городового" отметил, что вместо ветчины можно также добавить копчёную курицу — получается даже вкуснее.
