Кидаю ананас в духовку и получаю невероятную закуску: изысканная вкуснятина за 10 минут
Эксклюзив

Кидаю ананас в духовку и получаю невероятную закуску: изысканная вкуснятина за 10 минут

Опубликовано: 14 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Идеальная закуска для тех, кто любит сладко-солёные сочетания.

Этот рецепт неожиданно собрал огромное количество восторженных отзывов. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".

Ингредиенты:

  • ананас консервированный — 150 г,
  • ветчина — 150 г,
  • сыр "Гауда" — 100 г,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • майонез — по вкусу,
  • багет — для подачи

Приготовление

Открываю банку с ананасами, хорошо промакиваю кольца бумажными полотенцами и нарезаю кубиками среднего размера. Затем дополнительно откидываю ананасы на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.

Такими же кубиками нарезаю ветчину. Перекладываю ананасы и ветчину в салатник, добавляю сыр, натёртый на крупной тёрке. Следом отправляю зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Заправляю всё небольшим количеством майонеза и тщательно перемешиваю. Много соуса здесь не нужно — достаточно лишь слегка связать ингредиенты между собой.

На этом этапе салат уже получается очень вкусным, и его вполне можно подавать так. Но самый интересный вариант — сделать горячие бутерброды.

Нарезаю багет или батон кусочками толщиной примерно 1 см и выкладываю сверху приготовленную начинку. Перекладываю заготовки на противень с пергаментом и отправляю в разогретую до 180-190 °C духовку примерно на 10 минут.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Автор "Городового" отметил, что вместо ветчины можно также добавить копчёную курицу — получается даже вкуснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить баклажаны в йогуртовом соусе.

