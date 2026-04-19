Берем баклажаны, йогурт и чеснок - на выходе получаем пикантный соус: вкуснее любого мяса

Опубликовано: 19 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как приготовить соус для шашлыка из баклажанов

Приближаются майские праздники, поэтому стоит задуматься не только о рецептах шашлыка, но и различных соусов к мясу. Обычно это блюдо принято подавать с кетчупом или майонезом, что является весьма примитивным вариантом. Портал "Городовой" советует обратить внимание на рецепт соуса из баклажанов.

Ингредиенты:

  • баклажаны - 2 штуки;
  • йогурт без сахара - 100 мл;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • лимонный сок - 1 чайная ложка;
  • подсолнечное масло - 2 столовые ложки;
  • соль - по вкусу.

Приготовление:

Вымойте баклажаны, выложите их на противень с фольгой. Сделайте в каждом несколько проколов, прогрейте духовку до 200 градусов и запеките до готовности. Обычно на это уходит примерно 40 минут.

Почистите баклажаны после остывания, выложите мякоть в блендер. Добавьте чеснок, йогурт, масло. Измельчите ингредиенты до однородной массы. Влейте сок лимона, посолите по вкусу. Перед подачей соус должен обязательно настояться в холодильнике, ведь от этого он станет только вкуснее.

Соус из баклажанов прекрасно подходит для любого вида шашлыка, а также сочетается с картофелем, печеными шампиньонами и перцами.

Рекомендация:

"Лучше всего использовать греческий йогурт. Он обладает оптимальной жирностью, а также насыщенным вкусом".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить салат "Кристина".

Автор:
Полина Аксенова
