Берем баклажаны, йогурт и чеснок - на выходе получаем пикантный соус: вкуснее любого мяса

Приближаются майские праздники, поэтому стоит задуматься не только о рецептах шашлыка, но и различных соусов к мясу. Обычно это блюдо принято подавать с кетчупом или майонезом, что является весьма примитивным вариантом. Портал "Городовой" советует обратить внимание на рецепт соуса из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажаны - 2 штуки;
- йогурт без сахара - 100 мл;
- чеснок - 1 зубчик;
- лимонный сок - 1 чайная ложка;
- подсолнечное масло - 2 столовые ложки;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
Вымойте баклажаны, выложите их на противень с фольгой. Сделайте в каждом несколько проколов, прогрейте духовку до 200 градусов и запеките до готовности. Обычно на это уходит примерно 40 минут.
Почистите баклажаны после остывания, выложите мякоть в блендер. Добавьте чеснок, йогурт, масло. Измельчите ингредиенты до однородной массы. Влейте сок лимона, посолите по вкусу. Перед подачей соус должен обязательно настояться в холодильнике, ведь от этого он станет только вкуснее.
Соус из баклажанов прекрасно подходит для любого вида шашлыка, а также сочетается с картофелем, печеными шампиньонами и перцами.
Рекомендация:
"Лучше всего использовать греческий йогурт. Он обладает оптимальной жирностью, а также насыщенным вкусом".
