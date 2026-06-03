Шлепки, круги и +13 в заливе: почему при теплом солнце купальный сезон в Петербурге всё еще на паузе
Календарное лето наступило, но доставать купальники пока рано. Если вы планировали на этих выходных рвануть на речку или залив с надувным кругом, у нас для вас новости — придется подождать.
Разбираемся вместе с главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым, почему так и когда же станет тепло.
Почему вода ледяная?
Как сообщил "Городовому" эксперт, сейчас в Финском заливе вода прогрелась всего до +13 градусов. Чтобы обычный человек мог комфортно зайти в воду и не застучать зубами, нужно хотя бы +18.
"Для прогрева нужно солнце в первую очередь и теплую погоду, конечно. Будет у нас +25 градусов и начнет вода прогреваться, за неделю должна повысится до температуры купального сезона.
В середине мая была жара на востоке области, вода в реках прогрелась до 18...19 градусов", - говорит эксперт.
Важный нюанс: где вообще можно будет плавать?
Мало дождаться теплой воды, нужно еще, чтобы она была чистой. Каждый год Роспотребнадзор проверяет городские пляжи.
Для справки: Чаще всего проверку проходит только озеро Безымянное в Красном Селе. Почти все остальные пляжи (включая Финский залив и Неву) обычно признают непригодными для купания из-за бактерий. Там можно только загорать.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге будет +25 градусов.