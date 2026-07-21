Городовой / Новости Петербурга / Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кондитеры в тренде: Петербург открывает бесплатные курсы для тех, кому не интересны нейросети Новости Петербурга
Петербург — город моей души, но я ни за что туда не перееду: три причины Новости Петербурга
Как варить пельмени, чтобы они не превращались в кашу — 3 правила от шефа Полезное
Минус 50 заправок и бензин в контейнерах: как Ленобласть борется за каждый литр Новости Петербурга
Парад дождевиков и «бодрящие» +15: как петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства

Опубликовано: 21 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства
Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства
Городовой ру
Как справиться с пятнами пота на одежде

Светлая одежда часто подвержена появлению пятен от пота, которые локализуются в области подмышек, на спине и в паху. Стандартная стирка, как правило, не позволяет полностью удалить такие загрязнения.

Особую сложность представляют застарелые пятна, которые глубоко проникают в структуру ткани и становятся более заметными при воздействии света. В блоге «Хозяюшка» были представлены эффективные методы борьбы с подобными загрязнениями. При этом в ход идут общедоступные средстввн, имеющиеся в любой аптечке.

Первый метод

Основан на использовании перекиси водорода. Раствор следует нанести на сухую ткань и оставить на 20–30 минут, после чего изделие необходимо прополоскать и постирать обычным способом.

Второй метод

Он основан на применении нашатырного спирта. Одну столовую ложку раствора следует развести в стакане горячей воды. Затем загрязненный участок изделия необходимо замочить в полученном растворе на полчаса. После этого изделие нужно постирать с использованием хозяйственного мыла.

Применение этих простых методов позволяет эффективно удалять даже застарелые пятна от пота. Однако для достижения идеального результата может потребоваться повторение процедуры несколько раз.

Ранее мы рассказали, как очистить унитаз от загрязнений.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью