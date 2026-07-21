Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства

Светлая одежда часто подвержена появлению пятен от пота, которые локализуются в области подмышек, на спине и в паху. Стандартная стирка, как правило, не позволяет полностью удалить такие загрязнения.
Особую сложность представляют застарелые пятна, которые глубоко проникают в структуру ткани и становятся более заметными при воздействии света. В блоге «Хозяюшка» были представлены эффективные методы борьбы с подобными загрязнениями. При этом в ход идут общедоступные средстввн, имеющиеся в любой аптечке.
Первый метод
Основан на использовании перекиси водорода. Раствор следует нанести на сухую ткань и оставить на 20–30 минут, после чего изделие необходимо прополоскать и постирать обычным способом.
Второй метод
Он основан на применении нашатырного спирта. Одну столовую ложку раствора следует развести в стакане горячей воды. Затем загрязненный участок изделия необходимо замочить в полученном растворе на полчаса. После этого изделие нужно постирать с использованием хозяйственного мыла.
Применение этих простых методов позволяет эффективно удалять даже застарелые пятна от пота. Однако для достижения идеального результата может потребоваться повторение процедуры несколько раз.
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