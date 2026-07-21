Золото в тарелке: три нюанса подготовки лисичек, о которых часто забывают

Самое лучшее сочетание - это лисички с картофелем.

Лисички — это, пожалуй, самые благодарные грибы. С ними не нужно мудрить, выдумывать сложные соусы или маринады.

Как рассказал "Городовому" шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев самый лучший вкус получается в простом сочетании с жареной картошкой. Это классика, которая никогда не надоест.

Что нам понадобится

Пропорции очень простые. На одну большую сковороду возьмите:

Лисички — 200 грамм.

— 200 грамм. Картофель — 500 грамм (примерно 4-5 средних штук).

— 500 грамм (примерно 4-5 средних штук). Лук — одна небольшая головка (около 50 грамм).

— одна небольшая головка (около 50 грамм). Растительное масло для жарки.

Как подготовить грибы

Лисички не любят долгих «водных процедур». Просто промойте их под краном и обязательно обсушите на полотенце.

Если грибы будут мокрыми, они начнут вариться, а нам нужно, чтобы они именно жарились. Никаких лишних ухищрений не требуется — лисички хороши сами по себе.

Главный секрет: жарим раздельно

Это самое важное правило. Если закинуть всё в одну сковородку сразу, получится каша.

Лук и грибы. Сначала обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Затем добавьте к нему лисички. Жарьте их до готовности, пока не выпарится лишняя влага.

Картошка.

"Нарезаем брусочками, обжариваем картошку на растительном масле, тоже до готовности. Когда картошка у нас уже и пропотеет, и прожарится, будет хрустящая, добавляем туда жареные лисички", - говорит эксперт.

Когда картошка уже почти готова, добавьте к ней наши жареные лисички с луком. Аккуратно перемешайте. Дайте им «подружиться» пару минут на огне. Теперь можно подавать!

Приятного аппетита! Это просто, быстро и очень вкусно.

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