Тайны за стеной: в Аничковом дворце нашли уникальный механизм XVIII века во время реставрации

Аничков дворец для петербуржцев — место почти магическое. Кто-то бегал сюда в кружки, кто-то водил детей на знаменитые «Ёлки», а кто-то просто любовался им с Невского проспекта.
На днях здесь завершили реставрацию одного из самых важных залов — Большой столовой. Теперь она выглядит именно так, как её задумывали великие мастера прошлого.
Зал для главных праздников
Большая столовая — это «сердце» Дворца творчества юных. Именно здесь десятилетиями проводят главные городские елки, вручают награды лучшим школьникам и проводят серьезные научные чтения.
За годы активной работы интерьер износился, но теперь зал снова сияет.
Мастера проделали огромную работу: отмыли от вековой грязи и слоев старой краски лепнину, восстановили колонны из искусственного мрамора и привели в порядок огромные окна и двери, сообщили в Смольном.
Сюрпризы из прошлого
Реставрация — это всегда немного детектив. В этот раз не обошлось без находок. Под полом рабочие обнаружили кусок оригинального дубового паркета.
По этому маленькому фрагменту удалось в точности воссоздать весь пол в зале.
Но самая необычная находка скрывалась в стене. Специалисты нашли старинный воздуховод, облицованный плиткой, с сохранившимся механизмом.
Эту деталь решили не прятать обратно, а сделать музейным экспонатом. Теперь прямо в зале можно увидеть, как работала инженерия прошлых веков.
Дворец с богатой историей
Аничков дворец — старейшее здание на Невском проспекте. Его начали строить еще при Елизавете Петровне. За два столетия к нему приложили руку лучшие архитекторы: Растрелли, Росси, Старов.
После революции жизнь во дворце не остановилась. В 1930-х годах его отдали детям, открыв крупнейший в стране Дворец пионеров.
Удивительно, но даже в самые тяжелые дни блокады Ленинграда дворец продолжал работать. Здесь работала библиотека и кружки, стараясь сохранить для детей хоть каплю мирной жизни.
Сегодняшняя реставрация Большой столовой — это лишь часть большого пути. За последние годы во дворце обновили почти всё: от парадной лестницы и Зимнего сада до личных кабинетов императоров и уютных гостиных.
Теперь Большая столовая готова встречать новых маленьких гостей. И, судя по качеству работы, обновленный интерьер прослужит еще многим поколениям петербуржцев.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге оживают будущие станции метро.