Тайны за стеной: в Аничковом дворце нашли уникальный механизм XVIII века во время реставрации

Эксперты обнаружили несколько необычных находок.

Аничков дворец для петербуржцев — место почти магическое. Кто-то бегал сюда в кружки, кто-то водил детей на знаменитые «Ёлки», а кто-то просто любовался им с Невского проспекта.

На днях здесь завершили реставрацию одного из самых важных залов — Большой столовой. Теперь она выглядит именно так, как её задумывали великие мастера прошлого.

Зал для главных праздников

Большая столовая — это «сердце» Дворца творчества юных. Именно здесь десятилетиями проводят главные городские елки, вручают награды лучшим школьникам и проводят серьезные научные чтения.

За годы активной работы интерьер износился, но теперь зал снова сияет.

Мастера проделали огромную работу: отмыли от вековой грязи и слоев старой краски лепнину, восстановили колонны из искусственного мрамора и привели в порядок огромные окна и двери, сообщили в Смольном.

Сюрпризы из прошлого

Реставрация — это всегда немного детектив. В этот раз не обошлось без находок. Под полом рабочие обнаружили кусок оригинального дубового паркета.

По этому маленькому фрагменту удалось в точности воссоздать весь пол в зале.

Но самая необычная находка скрывалась в стене. Специалисты нашли старинный воздуховод, облицованный плиткой, с сохранившимся механизмом.

Эту деталь решили не прятать обратно, а сделать музейным экспонатом. Теперь прямо в зале можно увидеть, как работала инженерия прошлых веков.

Дворец с богатой историей

Аничков дворец — старейшее здание на Невском проспекте. Его начали строить еще при Елизавете Петровне. За два столетия к нему приложили руку лучшие архитекторы: Растрелли, Росси, Старов.

После революции жизнь во дворце не остановилась. В 1930-х годах его отдали детям, открыв крупнейший в стране Дворец пионеров.

Удивительно, но даже в самые тяжелые дни блокады Ленинграда дворец продолжал работать. Здесь работала библиотека и кружки, стараясь сохранить для детей хоть каплю мирной жизни.

Сегодняшняя реставрация Большой столовой — это лишь часть большого пути. За последние годы во дворце обновили почти всё: от парадной лестницы и Зимнего сада до личных кабинетов императоров и уютных гостиных.

Теперь Большая столовая готова встречать новых маленьких гостей. И, судя по качеству работы, обновленный интерьер прослужит еще многим поколениям петербуржцев.

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