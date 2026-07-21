Петуния — в прошлом: эти цветы для кашпо не требуют ухода и радуют до самых заморозков

Вместо петунии садоводы садят калибрахоа и лобелию, они цветут шапками и не боятся дождя. А гомфрена сохраняет яркость в любую погоду. Бакопа превращается в воздушное облако и не требует формирования.

Петуния — один из самых популярных однолетников, особенно для подвесных корзин и кашпо. Однако у этого цветка есть обратная сторона: он требует постоянного внимания, регулярных подкормок, удаления отцветших бутонов и болезненно реагирует на дождь — лепестки превращаются в мокрые тряпочки, а декоративность теряется. Многие садоводы, столкнувшись с этим, ищут более неприхотливые растения, которые сохраняют красоту всё лето без лишних хлопот. И такие варианты есть, делится цветовод-любитель Юлия Ламбоцкая.

Калибрахоа — компактная родственница петунии

Калибрахоа внешне напоминает петунию, но растёт аккуратным шариком и не требует формирования. Цветы у неё мельче, зато их так много, что зелени и кашпо почти не видно. Главное преимущество — стойкость к дождю и солнцу: лепестки не выгорают и не портятся от влаги. Окраска разнообразна, куст остаётся декоративным до самых заморозков.

Лобелия — воздушное облако мелких цветков

Этот однолетник знаком многим и никогда не подводит. Особенно хороша синяя лобелия, хотя есть и другие оттенки. Цветёт настолько обильно, что листва почти не видна — сотни мелких ярких цветков словно парят в воздухе. Идеально подходит для подвесных корзин и кашпо, не требует сложного ухода и сохраняет декоративность всё лето.

Гомфрена — яркие шарики для солнца и дождя

Гомфрена — растение, которое сложно не заметить. Её соцветия напоминают разноцветные шарики и выглядят очень необычно. Цветок абсолютно неприхотлив: ему нипочём зной, ливни или ветер. При этом гомфрена не теряет яркости и формы до самой осени. Отличный выбор для тех, кто хочет удивить соседей и добавить новых красок в сад.

Бакопа — нежные веточки с голубыми цветами

Бакопа настоящее открытие: после пересадки в кашпо растение быстро распушивается и превращается в воздушное облако, усыпанное голубыми цветками. Веточки длинные, ниспадающие, цветение непрерывное. Бакопа не боится дождя и солнца, а её нежная красота добавляет саду лёгкости.

Личный опыт автора

У меня были петунии — они выглядели шикарно, но требовали частого ухода. В дождливое лето просто теряла цветы: они превращались в мокрые тряпки. Я поняла, что трачу всё время на петунии, а другие растения страдают. Тогда решила заменить их на калибрахоа и лобелию — и ни разу не пожалела. Теперь кашпо цветут без моего вмешательства, а я могу просто любоваться.

Вывод

Калибрахоа, лобелия, гомфрена и бакопа — неприхотливые альтернативы петунии, которые цветут непрерывно и не боятся дождя. Они идеальны для кашпо и подвесных корзин и не требуют сложного ухода.

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