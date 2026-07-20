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Добавляю 3 таблетки — и замиокулькас выпускает 10 побегов к августу, растёт как сумасшедший

Опубликовано: 20 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
Добавляю 3 таблетки — и замиокулькас выпускает 10 побегов к августу, растёт как сумасшедший
Добавляю 3 таблетки — и замиокулькас выпускает 10 побегов к августу, растёт как сумасшедший
Legion-Media
Август — время активного роста замиокулькаса, когда правильная подкормка творит чудеса. Янтарная кислота, глицин и тиамин пробуждают корни.

Замиокулькас, известный своей неприхотливостью, при правильном уходе способен радовать активным ростом и мощными побегами. Начало августа — период, когда растение особенно чувствительно к питанию и условиям содержания. Чтобы стимулировать развитие и укрепить иммунитет цветка, достаточно скорректировать уход и применить доступное удобрение, делится агроном Ксения Давыдова.

Подкормка для активного роста

В 1 литре отстоянной воды растворяют по одной таблетке янтарной кислоты, глицина и тиамина (витамина B1). Янтарная кислота активизирует обменные процессы, глицин поддерживает тургор листьев и предотвращает увядание, а тиамин стимулирует корнеобразование и повышает сопротивляемость стрессам. Смесь укрепляет корни, ускоряет появление новых побегов и возвращает листьям яркий глянцевый блеск.

Поливают под корень раз в 2–3 недели — этого достаточно для заметного результата.

Условия содержания и уход

  • Без комфортной среды даже регулярные подкормки не дадут эффекта:
  • Замиокулькас предпочитает тепло в диапазоне 12–29 C, умеренную влажность воздуха и рассеянный свет.
  • Опрыскивают растение только в сильную жару — оно легче переносит сухость, чем переувлажнение.
  • Полив должен быть редким, но обильным: земляной ком между поливами должен полностью просыхать.
  • При сильном загущении куст аккуратно прореживают, удаляя старые или деформированные побеги.
  • Это улучшает доступ света и воздуха к оставшимся листьям и стимулирует рост новых.
  • Процедуру проводят весной или летом, зимой растение не тревожат.

Личный опыт автора

Мой замиокулькас долго стоял без движения — ни новых побегов, ни прироста, ни глянца. Я перепробовала несколько удобрений, но результат был нулевым. Тогда приготовила раствор из янтарной кислоты, глицина и тиамина. Через месяц заметила два молодых побега, которые быстро выросли, обогнав старые листья. Теперь повторяю процедуру раз в три недели, и замиокулькас радует меня пышной кроной и здоровым видом круглый год.

Вывод

Янтарная кислота, глицин и тиамин — доступное и эффективное средство для роста и укрепления.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить герань в июле.

Автор:
Евгения Сухова
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