Добавляю 3 таблетки — и замиокулькас выпускает 10 побегов к августу, растёт как сумасшедший

Замиокулькас, известный своей неприхотливостью, при правильном уходе способен радовать активным ростом и мощными побегами. Начало августа — период, когда растение особенно чувствительно к питанию и условиям содержания. Чтобы стимулировать развитие и укрепить иммунитет цветка, достаточно скорректировать уход и применить доступное удобрение, делится агроном Ксения Давыдова.
Подкормка для активного роста
В 1 литре отстоянной воды растворяют по одной таблетке янтарной кислоты, глицина и тиамина (витамина B1). Янтарная кислота активизирует обменные процессы, глицин поддерживает тургор листьев и предотвращает увядание, а тиамин стимулирует корнеобразование и повышает сопротивляемость стрессам. Смесь укрепляет корни, ускоряет появление новых побегов и возвращает листьям яркий глянцевый блеск.
Поливают под корень раз в 2–3 недели — этого достаточно для заметного результата.
Условия содержания и уход
- Без комфортной среды даже регулярные подкормки не дадут эффекта:
- Замиокулькас предпочитает тепло в диапазоне 12–29 C, умеренную влажность воздуха и рассеянный свет.
- Опрыскивают растение только в сильную жару — оно легче переносит сухость, чем переувлажнение.
- Полив должен быть редким, но обильным: земляной ком между поливами должен полностью просыхать.
- При сильном загущении куст аккуратно прореживают, удаляя старые или деформированные побеги.
- Это улучшает доступ света и воздуха к оставшимся листьям и стимулирует рост новых.
- Процедуру проводят весной или летом, зимой растение не тревожат.
Личный опыт автора
Мой замиокулькас долго стоял без движения — ни новых побегов, ни прироста, ни глянца. Я перепробовала несколько удобрений, но результат был нулевым. Тогда приготовила раствор из янтарной кислоты, глицина и тиамина. Через месяц заметила два молодых побега, которые быстро выросли, обогнав старые листья. Теперь повторяю процедуру раз в три недели, и замиокулькас радует меня пышной кроной и здоровым видом круглый год.
Вывод
Янтарная кислота, глицин и тиамин — доступное и эффективное средство для роста и укрепления.
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