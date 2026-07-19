5 горошин под куст — и герань цветёт без остановки, растёт как на дрожжах

Герань — одно из самых популярных комнатных растений, но даже она нуждается в поддержке для обильного и долгого цветения. Сложные удобрения и многокомпонентные растворы не всегда под рукой, а результат от них бывает неочевидным. Существует простой, бюджетный и эффективный способ подкормить герань без лишних хлопот — обычный сухой горох, пишет ИА KrasnodarMedia.
Как работает гороховая подкормка
Несколько горошин закапывают в землю горшка на глубину 5–7 см и поливают растение обычным способом. В процессе естественного разложения горох медленно высвобождает азот, фосфор и другие микроэлементы, необходимые для роста и формирования бутонов. Эта природная подкормка работает в течение 6–8 месяцев, обеспечивая растение питанием без риска передозировки, как у химических удобрений.
Почему это работает
Горох — бобовая культура, богатая белками и минералами. В почве он постепенно разлагается, обогащая грунт органикой и создавая благоприятную среду для корневой системы. При этом процесс идёт медленно и естественно, не обжигая корни, как концентрированные растворы. Растение получает ровно столько питания, сколько ему нужно в каждый период развития.
Личный опыт автора
Попробовала этот метод, хотя относилась к нему с недоверием — казалось, что горох не может заменить удобрения. Но через пару недель после закапывания нескольких горошин моя герань, которая давно не цвела, выпустила первые бутоны. Через месяц цветение стало таким обильным, что я пересадила куст в больший горшок и повторила трюк. Использую этот способ для всех своих гераней.
Вывод
Сухой горох в горшке с геранью работает как долгосрочное натуральное удобрение, обеспечивая растение питанием на 6–8 месяцев. Простой, безопасный и бесплатный метод даёт результат лучше многих покупных средств.
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