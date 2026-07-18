«Вонючка» для огурцов и кальций для «дамских пальчиков»: как спасти урожай от гнилых носиков

В середине июля важно продолджать подкармливать томаты и огурцы.

Лето в разгаре, и наши грядки требуют внимания. Чтобы огурцы не горчили и были хрустящими, а помидоры радовали сладостью, их нужно правильно «кормить».

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал "Городовому" про простые и рабочие советы, которые поймут даже те, кто взял в руки лейку первый раз в жизни.

Огурцы: любители органики и «вкусняшек»

Огурцы — те еще обжоры. Больше всего они уважают органику.

Натуральные настои. Лучшее удобрение — это настой навоза или знаменитая «вонючка» (настой скошенной травы). Это дешево, сердито и очень эффективно.

Лучшее удобрение — это настой навоза или знаменитая «вонючка» (настой скошенной травы). Это дешево, сердито и очень эффективно. Калийная селитра. Если возиться с навозом не хочется, купите калийную селитру. В ней есть азот для роста плетей и калий, чтобы сами огурчики были ровными и вкусными.

Если возиться с навозом не хочется, купите калийную селитру. В ней есть азот для роста плетей и калий, чтобы сами огурчики были ровными и вкусными. Совет для новичков. Не хотите вникать в химию? Купите обычное «комплексное минеральное удобрение». Главное, ищите на упаковке пометку «с микроэлементами». Это как витамины для человека — в малых дозах, но очень важны.

"Есть такие удобрения, которые не только три элемента содержат основных, но ещё и несколько микроэлементов, которые также нужны для роста и развития", - говорит эксперт.

Важный нюанс: Огурцы не любят холодную воду. Поливайте и подкармливайте их только теплой, отстоявшейся водой, иначе они могут заболеть.

Томаты: держим баланс

С помидорами история сложнее. Тут важна не просто еда, а баланс между калием и кальцием.

Для вкуса и цвета. Калий — это главный «повар» для томатов. Он делает плоды сладкими, ароматными и ярко-красными.

Калий — это главный «повар» для томатов. Он делает плоды сладкими, ароматными и ярко-красными. Берегитесь «вершинки». Бывает, что кончик помидора чернеет и подсыхает. Это вершинная гниль. Это не зараза, а просто нехватка кальция.

"А что касается кальция, то есть такая проблема, когда нехватка кальция, особенно у сортов, которые такие имеют длинные плоды. Образуется болезнь физиологическая вершинная гниль, когда кончики длинных помидоров начинают темнеть и загнивать. Это признак недостатка кальция. Если с удлинёнными плодами такое происходит, то значит нужно обязательно удобрение, содержащее кальций", - отмечает агроном.

Хитрость: кальциевую селитру лучше брызгать прямо по листьям, а не лить под корень. Но делайте слабый раствор, чтобы не сжечь куст.

Золотые правила для любого огорода

Не переборщите. Лучше недокормить, чем «сжечь» корни удобрениями. Полив решает всё. Кальций из почвы попадает в помидор только вместе с водой. Если земля пересохла, никакие подкормки не спасут от вершинной гнили. Держите почву умеренно влажной. Время для работы. Любые подкормки делайте рано утром или вечером, когда солнце уже не жарит.

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