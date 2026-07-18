«Вонючка» для огурцов и кальций для «дамских пальчиков»: как спасти урожай от гнилых носиков

Лето в разгаре, и наши грядки требуют внимания. Чтобы огурцы не горчили и были хрустящими, а помидоры радовали сладостью, их нужно правильно «кормить».
Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал "Городовому" про простые и рабочие советы, которые поймут даже те, кто взял в руки лейку первый раз в жизни.
Огурцы: любители органики и «вкусняшек»
Огурцы — те еще обжоры. Больше всего они уважают органику.
- Натуральные настои. Лучшее удобрение — это настой навоза или знаменитая «вонючка» (настой скошенной травы). Это дешево, сердито и очень эффективно.
- Калийная селитра. Если возиться с навозом не хочется, купите калийную селитру. В ней есть азот для роста плетей и калий, чтобы сами огурчики были ровными и вкусными.
- Совет для новичков. Не хотите вникать в химию? Купите обычное «комплексное минеральное удобрение». Главное, ищите на упаковке пометку «с микроэлементами». Это как витамины для человека — в малых дозах, но очень важны.
"Есть такие удобрения, которые не только три элемента содержат основных, но ещё и несколько микроэлементов, которые также нужны для роста и развития", - говорит эксперт.
Важный нюанс: Огурцы не любят холодную воду. Поливайте и подкармливайте их только теплой, отстоявшейся водой, иначе они могут заболеть.
Томаты: держим баланс
С помидорами история сложнее. Тут важна не просто еда, а баланс между калием и кальцием.
- Для вкуса и цвета. Калий — это главный «повар» для томатов. Он делает плоды сладкими, ароматными и ярко-красными.
- Берегитесь «вершинки». Бывает, что кончик помидора чернеет и подсыхает. Это вершинная гниль. Это не зараза, а просто нехватка кальция.
"А что касается кальция, то есть такая проблема, когда нехватка кальция, особенно у сортов, которые такие имеют длинные плоды.
Образуется болезнь физиологическая вершинная гниль, когда кончики длинных помидоров начинают темнеть и загнивать. Это признак недостатка кальция.
Если с удлинёнными плодами такое происходит, то значит нужно обязательно удобрение, содержащее кальций", - отмечает агроном.
Хитрость: кальциевую селитру лучше брызгать прямо по листьям, а не лить под корень. Но делайте слабый раствор, чтобы не сжечь куст.
Золотые правила для любого огорода
- Не переборщите. Лучше недокормить, чем «сжечь» корни удобрениями.
- Полив решает всё. Кальций из почвы попадает в помидор только вместе с водой. Если земля пересохла, никакие подкормки не спасут от вершинной гнили. Держите почву умеренно влажной.
- Время для работы. Любые подкормки делайте рано утром или вечером, когда солнце уже не жарит.
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