Синоптики обновили данные: выходные в России — от жары до дождей

На большей части страны выходные пройдут без существенных осадков с комфортной температурой. Дожди сохранятся только на Урале и в Сибири, где погода останется прохладнее обычного.

На юге России ожидается комфортная солнечная погода. В Причерноморье днём +29...+34, в низовьях Волги и Дона — +26...+31. Местами в горных районах возможны кратковременные ливни с грозами, но они не помешают прогреву. Морская вода у берегов Кавказа прогрелась до 24...27, у Крыма — до 22...25, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Юг и Поволжье: от жары к теплу

В Среднем Поволжье в субботу ещё сохранятся грозовые дожди, сдерживающие температуру на отметках +18...+23. Но уже в воскресенье облака начнут рассеиваться, осадки станут локальными, и потеплеет на 3–4.

Северо-Запад и Центр: антициклон несёт тепло

На Северо-Западе суббота пройдёт под влиянием антициклона — солнечно и без существенных осадков. В воскресенье приближающийся циклон может принести локальные дожди. Днём +22...+27, на крайнем севере прохладнее — до +13...+18.

В Центральной России атмосферное давление повышенное, поэтому облака не достигают дождевой стадии. Воздух прогревается быстро: к воскресенью в регионе +23...+28.

Урал и Сибирь: ливни и грозы сохраняются

Урал остаётся под влиянием стационарного циклона — выходные пройдут с ливнями и грозами. Температура ниже обычной: днём +19...+24. Над Южной Сибирью — кучево-дождевая облачность с ливнями и грозами. Однако к верховьям Оби, Иртыша и Енисея поступает тёплый воздух, прогревая регион до +23...+28.

Дальний Восток и города: солнце и локальные дожди

На юге Дальнего Востока преимущественно солнечно, лишь в отдельных районах возможны грозовые дожди. В Приамурье и континентальных частях Приморья днём +27...+32, на побережье Японского моря +20...+25.

В Санкт-Петербурге в субботу солнечно, в воскресенье местами кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура +24...+27. В Москве осадки маловероятны, воздух прогреется до +25...+28.

Вывод

На большей части европейской территории России и Дальнего Востока выходные будут тёплыми и преимущественно солнечными. Прохлада и дожди сохранятся лишь на Урале и в Сибири, где погода останется под влиянием циклонов. Жителям южных регионов стоит подготовиться к тридцатиградусной жаре, а москвичам и петербуржцам — наслаждаться комфортным летним теплом без существенных осадков.

Ранее мы рассказывали, где в России пройдут дожди, а где ожидается жара.