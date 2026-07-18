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Изумительная и быстрая закуска: гости будут языки проглатывать от такой вкуснятины — проще простого

Опубликовано: 18 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Изумительная и быстрая закуска: гости будут языки проглатывать от такой вкуснятины — проще простого
Изумительная и быстрая закуска: гости будут языки проглатывать от такой вкуснятины — проще простого
Городовой ру
Ароматная и вкусная закуска

Каждый из нас знаком с таким популярным итальянским блюдом, как брускетта. В основе этой закуски лежит хлеб чиабатта. Традиционно в качестве начинки используются томаты и базилик. Мы же предлагаем вашему вниманию рецепт брускетты с грибами и рикоттой.

Ингредиенты:

  • Чиабатта — 4 ломтика;
  • грибы лисички — 100 гр;
  • рикотта — 40 гр;
  • базилик зелёный — 1 веточка;
  • масло оливковое — 20 гр;
  • соль — щепотка.

Процесс приготовления

Лисички следует тщательно промыть. Крупные экземпляры рекомендуется разрезать, мелкие можно оставить целыми.

Обжаривайте грибы на оливковом масле до образования золотистой корочки. Важно использовать сильный огонь с самого начала, чтобы избежать выделения излишней жидкости и тушения грибов.

Ломтики чиабатты смажьте оливковым маслом и подсушите с обеих сторон. На подготовленные ломтики хлеба выложите базилик, затем лисички и завершите композицию добавлением рикотты.

Автор:
Ксения Давыдова
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