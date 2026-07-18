Изумительная и быстрая закуска: гости будут языки проглатывать от такой вкуснятины — проще простого

Каждый из нас знаком с таким популярным итальянским блюдом, как брускетта. В основе этой закуски лежит хлеб чиабатта. Традиционно в качестве начинки используются томаты и базилик. Мы же предлагаем вашему вниманию рецепт брускетты с грибами и рикоттой.
Ингредиенты:
- Чиабатта — 4 ломтика;
- грибы лисички — 100 гр;
- рикотта — 40 гр;
- базилик зелёный — 1 веточка;
- масло оливковое — 20 гр;
- соль — щепотка.
Процесс приготовления
Лисички следует тщательно промыть. Крупные экземпляры рекомендуется разрезать, мелкие можно оставить целыми.
Обжаривайте грибы на оливковом масле до образования золотистой корочки. Важно использовать сильный огонь с самого начала, чтобы избежать выделения излишней жидкости и тушения грибов.
Ломтики чиабатты смажьте оливковым маслом и подсушите с обеих сторон. На подготовленные ломтики хлеба выложите базилик, затем лисички и завершите композицию добавлением рикотты.