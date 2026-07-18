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Колорадский жук боится этого порошка как огня — посыпала, и картошка чистая

Опубликовано: 18 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Колорадский жук боится этого порошка как огня — посыпала, и картошка чистая
Колорадский жук боится этого порошка как огня — посыпала, и картошка чистая
Legion-Media
Древесная зола, кукурузная мука и свежие опилки защищают картофель от колорадского жука без химии. Эти простые средства безопасны для растений, человека и эффективно отпугивают вредителей.

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей огорода. Он уничтожает не только картофельную ботву, но и помидоры, и другие паслёновые культуры. Многие дачники предпочитают не использовать агрессивную химию на участке, а применять безопасные и гуманные методы защиты посадок. Простые средства, которые всегда под рукой, помогают эффективно бороться с вредителем без вреда для растений и почвы, пишет ИА UssurMedia.

Древесная зола — натуральный репеллент

Зола отпугивает колорадского жука и физически мешает ему дышать: мелкие частицы забивают дыхальца насекомых, и они покидают участок. Лучше всего действует она против личинок, нарушая их питание и развитие. Её рассыпают по листьям и междурядьям сразу после дождя или утренней росы для лучшего прилипания. Процедуру повторяют раз в неделю в течение всего периода роста картофеля.

Кукурузная мука — способ уничтожения изнутри

Кукурузная мука — ещё одно эффективное средство. Её рассыпают по ботве картофеля тонким слоем. Попадая в пищеварительную систему жука, мука набухает и вызывает гибель вредителя. Для растений и человека этот способ абсолютно безопасен. Обработку проводят сухим утром, повторяя после дождей.

Свежие опилки — для дезориентации

Хвойные или берёзовые опилки рассыпают в междурядьях. Они не убивают жуков, но их запах и структура вызывают дезориентацию — насекомые теряют способность ориентироваться и просто улетают с участка. Кроме того, опилки сохраняют влагу в почве и замедляют рост сорняков, что даёт двойную пользу.

Личный опыт автора

Когда я впервые увидела колорадского жука на своём участке, я сразу побежала за химикатами. Но соседка посоветовала попробовать золу. Я рассыпала её по картофелю и через пару дней заметила, что жуков стало меньше — они просто улетели. Позже я добавила кукурузную муку в междурядья, и к середине лета вредители почти исчезли. Больше не использую химию, только золу и муку, и картошка остаётся чистой.

Вывод

Древесная зола, кукурузная мука и свежие опилки — простые и безопасные средства против колорадского жука. Регулярное применение этих методов защищает посадки без химикатов и сохраняет экологичность урожая.

Ранее мы рассказывали, что можно ещё успеть посадить в июле.

Автор:
Евгения Сухова
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