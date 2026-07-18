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Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться

Опубликовано: 18 июля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться
Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться
Городовой ру
Представьте город без постоянной дороги, где самолеты не летают почти 20 лет.

В сибирской тайге есть место, где время застыло, а жизнь подчинена природе. Речь о Кедровом — самом молодом и труднодоступном городе России. Его феномен заставляет пересмотреть представления о комфорте.

Цифры, которые решают все

Кедровый в 350 км от Томска, но главная беда — 136 км полного бездорожья. Летом сюда пробиваются только внедорожники или вертолеты, зимой — по ледовой дороге. С 2006 года аэропорт сгорел, и регулярная связь прервалась. Теперь доставка продуктов доступна лишь тяжелым КамАЗам. Запаситесь терпением: каждый рейс зависит от погоды.

Жизнь внутри крошечного мира

Основан в 1982 году как поселок нефтяников, статус города получил через 5 лет. Сегодня здесь 1816 жителей — один из самых низких показателей в стране. Несколько улиц с пятиэтажками, где все знают друг друга. Инфраструктура скромна:

  • 8 магазинов и 1 кафе;
  • медцентр и гостиница;
  • одна АЗС на весь город.

Стратегический форпост среди тайги

Город держится на нефти. Промысел кормит жителей, а компактная застройка экономит ресурсы. Но каждый завоз продуктов — операция на выживание. Город жив, пока работает промышленность, но его будущее зависит от транспортной блокады.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова не была в Кедровом, но геолог рассказывал: зимой ждал ледовую дорогу две недели. После этого я перестала жаловаться на пробки. Такие места учат ценить обычный асфальт.

Вывод

Кедровый — предупреждение: транспортная доступность не роскошь, а основа жизни. Прежде чем рваться в глушь, взвесьте, готовы ли вы к изоляции. Цените дорогу, которая ведет к дому.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему в Карелию нужно ездить обязательно летом.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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