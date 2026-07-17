Один «выживший» пляж и бассейны на крыше: где в Петербурге безопасно зайти в воду, пока остальные берега на замке

В Петербурге жаркая погода, но можно купаться только на одном пляже.

Лето в Петербурге — штука капризная, и как только выглядывает солнце, все сразу бегут к воде. Но в этом году с купанием в черте города всё сложно.

Роспотребнадзор проверил 22 пляжа, и результат неутешительный: почти везде вода опасна для здоровья.

Рассказываем, где всё-таки можно окунуться и чем заменить привычные, но грязные пляжи.

Последний герой: где разрешено купаться

В списке «выживших» после проверки осталось всего одно место — 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе. Это единственный городской пляж, где вода официально признана чистой.

Если хотите поплавать в озере и не бояться за кожу, вам сюда. Но готовьтесь к толпам — весь город теперь нацелен на этот пятачок.

Запретный список: забудьте про залив

Популярные места отдыха в этом сезоне превратились в «декорации». Заходить в воду здесь категорически нельзя:

Финский залив: Сестрорецк, Комарово, Зеленогорск — мимо. В воде нашли превышение норм по бактериям.

Сестрорецк, Комарово, Зеленогорск — мимо. В воде нашли превышение норм по бактериям. Озеро Разлив и Ольгинский пруд: здесь тоже провал по санитарным показателям.

здесь тоже провал по санитарным показателям. Колпино и Колонистский пруд: тут всё еще хуже — там идет масштабное благоустройство. Вместо отдыха получите шум техники и перекопанный берег.

Чем это опасно? Грязная вода — это не просто «неприятно». Можно подхватить кишечную инфекцию, гепатит А или «зуд купальщика» (аллергия от паразитов, которые живут в городских прудах).

План Б: открытые бассейны Петербурга

Если риск — не ваше благородное дело, лучше выбрать бассейн. Вода там очищается, а температура всегда комфортная.

Экскурсовод Вадим Верещагин рассказал "Городовому" про самые лучшие места в Петербурге.

«Флагшток» (м. Зенит): Самый большой открытый бассейн прямо у Финского залива. Виды на Лахта Центр и Газпром Арену прилагаются. Есть подогрев, так что даже в +18 там хорошо. «Сосновка-парк»: Бассейн прямо посреди парка Сосновка. Отличный вариант для тех, кто не хочет уезжать из города. Приморские бани: Здесь можно поплавать в бассейне прямо на крыше. Очень необычные ощущения, когда над тобой открытое небо. Крестовский остров: В отеле «Парк Крестовский» есть уютная аквазона с подогревом. Место довольно статусное и спокойное.

Курортный вайб за городом

Если есть машина и свободный день, лучше ехать в сторону области или в Курортный район:

«Терийоки» (Зеленогорск): Шикарный бассейн с соленой водой. Он соединен с закрытой зоной, можно выплывать из помещения на улицу.

Шикарный бассейн с соленой водой. Он соединен с закрытой зоной, можно выплывать из помещения на улицу. «Охта Парк»: Здесь целый комплекс бассейнов с минеральной водой. Очень чисто, красиво и по-европейски.

Здесь целый комплекс бассейнов с минеральной водой. Очень чисто, красиво и по-европейски. «Скандинавия» (Сестрорецк): Легендарный подогреваемый бассейн в окружении сосен. Работает даже зимой, но летом здесь особенная атмосфера.

"X-Clinic. Там есть открытый бассейн на крыше с видом на Финский залив. Андрес: Санкт-Петербург, Курортный район, посёлок Репино, Приморское шоссе, 426", - отмечает эксперт.

Купаться или просто загорать на берегу — выбор за вами. Но в этом году лучше не рисковать и отдать предпочтение бассейнам. Чистая вода и отсутствие инфекций точно стоят того!

Ранее «Городовой» рассказывал, где можно искупаться в Ленобласти.