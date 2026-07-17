Один против двадцати одного: какое озеро в Петербурге единственное прошло проверку

Петербург: один в поле воин
Если вы планировали искупаться в черте города, у нас плохие новости. Роспотребнадзор проверил 22 пляжа, и только один из них признан безопасным.
Где можно плавать: 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе. Это единственный «выживший» в списке.
Где нельзя: В список запрещенных попали практически все привычные места. Финский залив (Сестрорецк, Комарово, Зеленогорск), озеро Разлив и Ольгинский пруд — вода там не соответствует нормам.
На Колонистский пруд и пляжи в Колпино даже не собирайтесь. Там сейчас идет благоустройство, так что комфортно отдохнуть не получится.
Ленобласть: Приозерский район спасает лето
В области ситуация чуть лучше, но только если вы готовы ехать в сторону Карелии. Весь «безопасный список» в этот раз захватил Приозерский район.
Чистые озера:
- Ратное, Отрадное и Снетковское.
- Мичуринское, Петровское и Раздолинское.
- Река Бурная.
Во всех остальных районах (Выборгском, Всеволожском, Гатчинском) пробы воды провалились. Даже Ладожское озеро в популярных местах отдыха (Осиновец, Кокорево) сейчас не подходит для купания.
Почему вода стала опасной?
Специалисты находят в воде не просто «грязь», а вполне конкретные угрозы: кишечные палочки, вирусы гепатита А и паразитов.
Как не оказаться в больнице
Если вы все же решили рискнуть и залезть в воду из «черного списка», соблюдайте простые правила:
- Не глотайте воду. Это главный путь передачи инфекций.
- Принимайте душ. Сразу после купания ополоснитесь чистой водой.
- Следите за кожей. Если на теле есть ранки или царапины, в грязную воду лучше не заходить — инфекция попадет в кровь моментально.
- Берегите детей. Малыши чаще всего заглатывают воду, а их иммунитет слабее, чем у взрослых.
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