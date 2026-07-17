Один против двадцати одного: какое озеро в Петербурге единственное прошло проверку

Водоемы Петербурга и области проверили перед жарой.

Петербург: один в поле воин

Если вы планировали искупаться в черте города, у нас плохие новости. Роспотребнадзор проверил 22 пляжа, и только один из них признан безопасным.

Где можно плавать: 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе. Это единственный «выживший» в списке.

Где нельзя: В список запрещенных попали практически все привычные места. Финский залив (Сестрорецк, Комарово, Зеленогорск), озеро Разлив и Ольгинский пруд — вода там не соответствует нормам.

На Колонистский пруд и пляжи в Колпино даже не собирайтесь. Там сейчас идет благоустройство, так что комфортно отдохнуть не получится.

Ленобласть: Приозерский район спасает лето

В области ситуация чуть лучше, но только если вы готовы ехать в сторону Карелии. Весь «безопасный список» в этот раз захватил Приозерский район.

Чистые озера:

Ратное, Отрадное и Снетковское.

Мичуринское, Петровское и Раздолинское.

Река Бурная.

Во всех остальных районах (Выборгском, Всеволожском, Гатчинском) пробы воды провалились. Даже Ладожское озеро в популярных местах отдыха (Осиновец, Кокорево) сейчас не подходит для купания.

Почему вода стала опасной?

Специалисты находят в воде не просто «грязь», а вполне конкретные угрозы: кишечные палочки, вирусы гепатита А и паразитов.

Как не оказаться в больнице

Если вы все же решили рискнуть и залезть в воду из «черного списка», соблюдайте простые правила:

Не глотайте воду. Это главный путь передачи инфекций.

Это главный путь передачи инфекций. Принимайте душ. Сразу после купания ополоснитесь чистой водой.

Сразу после купания ополоснитесь чистой водой. Следите за кожей. Если на теле есть ранки или царапины, в грязную воду лучше не заходить — инфекция попадет в кровь моментально.

Если на теле есть ранки или царапины, в грязную воду лучше не заходить — инфекция попадет в кровь моментально. Берегите детей. Малыши чаще всего заглатывают воду, а их иммунитет слабее, чем у взрослых.

Ранее «Городовой» рассказывал, Петербург разогреется до +28, чтобы через день уйти в облачную прохладу.