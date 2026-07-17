Бутылки из-под масла не выбрасываю, а берегу как зеницу ока: делаю из них необычно крутые вещи — друзья разбирают на сувениры

Простые и полезные поделки

Пустая бутылка из‑под масла — вовсе не мусор, а готовый материал для множества полезных вещей. Такой пластик плотнее обычного, а форма ёмкости часто оказывается очень удобной для переделки.

Немного времени, простые инструменты — и тара превращается в органайзер, вазу, держатель или ещё десяток нужных мелочей.

Что можно сделать: подборка практичных идей

Органайзер для крепежа: разрежьте бутылку вдоль на две половинки, закрепите их на деревянной планке — получатся удобные лотки для саморезов, гаек и гвоздей; подпишите их маркером, чтобы не путать размеры.

разрежьте бутылку вдоль на две половинки, закрепите их на деревянной планке — получатся удобные лотки для саморезов, гаек и гвоздей; подпишите их маркером, чтобы не путать размеры. Дозатор для пакетов: отрежьте у бутылки дно и горлышко, закрепите на дверце шкафа — пакеты будут висеть ровно, вытягиваться по одному и не занимать лишнее место.

отрежьте у бутылки дно и горлышко, закрепите на дверце шкафа — пакеты будут висеть ровно, вытягиваться по одному и не занимать лишнее место. Держатель для губок: нижняя часть бутылки с отверстиями для слива крепится у раковины; вода стекает, губка сохнет, а мойка остаётся чище.

Советы для надёжного результата

Перед любой переделкой обязательно промойте и обезжирьте бутылку спиртом — так клей и краска лягут ровнее. Края среза лучше слегка оплавить утюгом через пергамент либо аккуратно зашкурить, чтобы не пораниться.

Для отверстий используйте раскалённый гвоздь или шило: пластик не растреплется, а дырочки получатся аккуратными. И не забывайте про безопасность: для пищевых целей берите только чистые, новые бутылки, а воронки и ёмкости после технических жидкостей никогда не используйте для еды.

Вывод

Обычная бутылка из‑под масла способна заменить сразу несколько покупных аксессуаров — и сэкономить место, деньги и время. Главное — подобрать вариант под свои задачи и не пренебрегать простыми правилами обработки пластика.

Такие поделки получаются не только функциональными, но и вполне симпатичными.

Личный опыт автора

Раньше я просто складывала пакеты-майки в ящик, но они вечно путались и рвались. Как‑то наткнулась на идею с дозатором из бутылки — сделала за пять минут. Теперь пакеты висят ровно, достаются по одному, а на кухне стало заметно аккуратнее.

Мнения россиян

«Сделала из бутылки держатель для губок — удобно, вода стекает, и губка не лежит в луже. Раньше не задумывалась, что это так важно», — Татьяна, хозяйка из Ярославля. «Органайзер для крепежа из бутылки выручает в гараже: всё на виду, ничего не теряется. Плюс пластик не ржавеет, как металл», — Игорь, мастер на все руки из Тулы. «Люблю простые решения: из одной бутылки получается сразу несколько полезных штук. Главное — не выбрасывать её сразу», — Людмила, дачница из Подмосковья.

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