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Делаю этот эликсир для замиокулькаса — и он становится пышным и зелёным, как крокодил

Опубликовано: 17 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
Делаю этот эликсир для замиокулькаса — и он становится пышным и зелёным, как крокодил
Делаю этот эликсир для замиокулькаса — и он становится пышным и зелёным, как крокодил
Legion-Media
Сладкая вода стимулирует блеск листьев и укрепляет иммунитет замиокулькаса. Поливайте растение через день после обычного увлажнения, чтобы избежать ожога корней.

Замиокулькас, или долларовое дерево, ценится за декоративные глянцевые листья, которые украшают любой интерьер. Однако даже это неприхотливое растение нуждается в поддержке для сохранения яркости и здоровья. Существует простой бюджетный способ, который помогает усилить фотосинтез и сделать листву более насыщенной. Агрономы подтверждают эффективность сладкой подкормки при регулярном применении, пишет агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Как сахар влияет на рост замиокулькаса

Сахарный раствор стимулирует процесс фотосинтеза, поскольку глюкоза служит источником энергии для клеток растения. Улучшается обмен веществ, листья становятся плотнее, приобретают насыщенный зелёный оттенок и характерный блеск. Для приготовления достаточно растворить 1 столовую ложку сахара в 0,5 литра воды комнатной температуры. Важно тщательно перемешать до полного растворения кристаллов.

Правила применения и регулярность

  • Поливают замиокулькас сахарным раствором не чаще одного раза в три недели. Избыток сахара может спровоцировать появление мошек или развитие грибка в почве, поэтому важно соблюдать интервал.
  • Перед подкормкой растение поливают обычной водой, чтобы не обжечь корни концентрированным раствором.
  • Рекомендуется чередовать сахарную подкормку с обычным поливом.

Личный опыт автора

Я долго не могла понять, почему листья моего замиокулькаса выглядят тусклыми, хотя растение стоит на светлом месте. Перепробовала магазинные удобрения, но результат был недолгим. Узнав о сахарной подкормке, решила попробовать — через месяц листья заметно ожили, потемнели и заблестели, как вощёные. Теперь поливаю долларовое дерево сладкой водой раз в месяц, и оно радует здоровым видом даже зимой.

Вывод

Сахарная подкормка улучшает фотосинтез и внешний вид замиокулькаса при регулярном применении один раз в три недели. Простой и доступный способ помогает поддерживать растение здоровым и декоративным круглый год.

Ранее мы рассказывали, какие растения можно посеять в июле, чтобы они цвели до морозов.

Автор:
Евгения Сухова
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