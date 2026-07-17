Борщ, бензин и туристы: на что в Петербурге изменились цены в июне

Цены в начале лета в Северной мтолице выросли на 0,83%.

Если смотреть на картину за весь год, то инфляция в Петербурге составила 5,4%.

Овощи дорожают, гаджеты дешевеют

Главный удар по бюджету нанесли продукты. Больше всего в цене подскочил так называемый «борщевой набор», сообщила Business FM Петербург пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Картошка, морковь, лук и капуста в начале лета всегда стоят дороже — старые запасы кончаются, а новый урожай только везут.

Подрос в цене и сахар. Тут всё просто: начался сезон варенья, спрос вырос, а за ним и ценники.

Зато любителей техники ждал приятный сюрприз. Смартфоны, ноутбуки и телевизоры в июне стали чуть доступнее.

Главная причина — рубль в предыдущие месяцы был крепким, и это наконец отразилось на ценниках в магазинах электроники.

Рестораны и туристы

Если вы решили пообедать в кафе или столовой, приготовьтесь отдать больше. Летом в Петербург съезжаются миллионы туристов.

Спрос огромный, поэтому заведения общепита смело поднимают цены, чтобы окупить свои расходы на продукты и зарплаты персоналу. В июне этот рост стал особенно заметен.

Заправка и поездки

С бензином ситуация вышла неоднозначная. Цены на заправках поползли вверх. Летом все куда-то едут, а несколько нефтеперерабатывающих заводов как раз закрылись на ремонт.

Меньше бензина плюс больше желающих заправиться равно рост цены.

А вот с поездками по стране стало чуть проще. Чтобы заманить пассажиров, на билеты в скоростные поезда (сидячие вагоны) в июне действовали акции.

Так что путешествие в Москву или Карелию могло обойтись дешевле, чем обычно.

Кино и связь

Поход в кинотеатр тоже стал дороже. В июне вышло несколько крупных премьер, и народ потянулся в залы.

Кинотеатры воспользовались моментом, чтобы «отбить» возросшие траты на обслуживание техники и аренду.

Не обошли стороной изменения и мобильную связь. Операторы долго держались, но в июне подняли абонентскую плату.

Последний раз они делали это еще в ноябре прошлого года, так что индексация была лишь вопросом времени.

Эксперты из Банка России говорят, что такой скачок — во многом разовый эффект. Тем не менее, регулятор будет и дальше следить за ситуацией, чтобы инфляция не пустилась в свободное плавание.

Пока что Петербург держится бодрее многих других регионов, а лето продолжается.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем петербуржцы штурмуют магазины техники в середине лета.