Борщ, бензин и туристы: на что в Петербурге изменились цены в июне

Если смотреть на картину за весь год, то инфляция в Петербурге составила 5,4%.
Овощи дорожают, гаджеты дешевеют
Главный удар по бюджету нанесли продукты. Больше всего в цене подскочил так называемый «борщевой набор», сообщила Business FM Петербург пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.
Картошка, морковь, лук и капуста в начале лета всегда стоят дороже — старые запасы кончаются, а новый урожай только везут.
Подрос в цене и сахар. Тут всё просто: начался сезон варенья, спрос вырос, а за ним и ценники.
Зато любителей техники ждал приятный сюрприз. Смартфоны, ноутбуки и телевизоры в июне стали чуть доступнее.
Главная причина — рубль в предыдущие месяцы был крепким, и это наконец отразилось на ценниках в магазинах электроники.
Рестораны и туристы
Если вы решили пообедать в кафе или столовой, приготовьтесь отдать больше. Летом в Петербург съезжаются миллионы туристов.
Спрос огромный, поэтому заведения общепита смело поднимают цены, чтобы окупить свои расходы на продукты и зарплаты персоналу. В июне этот рост стал особенно заметен.
Заправка и поездки
С бензином ситуация вышла неоднозначная. Цены на заправках поползли вверх. Летом все куда-то едут, а несколько нефтеперерабатывающих заводов как раз закрылись на ремонт.
Меньше бензина плюс больше желающих заправиться равно рост цены.
А вот с поездками по стране стало чуть проще. Чтобы заманить пассажиров, на билеты в скоростные поезда (сидячие вагоны) в июне действовали акции.
Так что путешествие в Москву или Карелию могло обойтись дешевле, чем обычно.
Кино и связь
Поход в кинотеатр тоже стал дороже. В июне вышло несколько крупных премьер, и народ потянулся в залы.
Кинотеатры воспользовались моментом, чтобы «отбить» возросшие траты на обслуживание техники и аренду.
Не обошли стороной изменения и мобильную связь. Операторы долго держались, но в июне подняли абонентскую плату.
Последний раз они делали это еще в ноябре прошлого года, так что индексация была лишь вопросом времени.
Эксперты из Банка России говорят, что такой скачок — во многом разовый эффект. Тем не менее, регулятор будет и дальше следить за ситуацией, чтобы инфляция не пустилась в свободное плавание.
Пока что Петербург держится бодрее многих других регионов, а лето продолжается.
Ранее «Городовой» рассказывал, зачем петербуржцы штурмуют магазины техники в середине лета.