Месяц прожила в немецкой семье - смогла сделать выводы о Германии: туристы этого не видят

Чем может удивить жизнь в Германии

Посещение Германии в качестве туриста и жизнь там - две разные вещи. В этом смогла убедиться автор канала “Лайк, Трэвел, Путешествия”, которая прожила целый месяц в немецкой семье. За это время блогер увидела то, чего совсем не ожидала.

Старый жилищный фонд

В Германии очень много домов, которые напоминают неблагополучные районы. Здесь легко увидеть старые дома с обшарпанными фасадами, слабую архитектуру. Складывается ощущение, что дома являются социальным жильем, но это не так. В них живут обычные люди.

Подержанные авто из Франции

При нахождении в Германии ожидается, что местные ездят исключительно на “немцах”, но это не так. В этой стране много “французов”, так как их дешево обслуживать, покупать. Немецкие автомобили для местных жителей - недешевое удовольствие. В основном авто являются старыми.

Постоянные опоздания поездов

Считается, что немцы пунктуальны во всем, но на железной дороге наблюдается другая ситуация. Задержка поезда на несколько часов - абсолютная норма.

Небольшое количество немецкой кухни

“Возможно вам покажется странным, но я ожидала увидеть в Германии больше баров, где есть традиционная немецкая кухня - сосиски с капустой, рулька, всякие закуски и прочее. Но в маленьких городах таких мест вообще почти нет. Зато есть забегаловки с денерами, роллами, итальянской кухней”, - сообщает источник.

Личный опыт

У меня не было опыта жизни в Германии, но когда я приезжала сюда отдыхать, то обратила внимание, что поезда здесь опаздывают. Мне нужно было попасть в пригород Мюнхена, но удалось это сделать с трудом.

Ранее портал "Городовой"рассказал, к каким вещам не получится привыкнуть в Финляндии.