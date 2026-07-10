"5 лет в Финляндии, а удивляюсь до сих пор": к каким вещам в стране привыкнуть невозможно - русским будет тяжело

Названы особенности Финляндии, к которым будет сложно привыкнуть

Финляндия имеет свои странности, к которым точно не получится привыкнуть русским людям. В этом убедилась автор канала “Путешествия с фотокамерой”. У нее есть знакомый, который переехал в Финляндию пять лет назад. Бывший коллега поделился интересными моментами, которые всегда будут вызывать удивление.

Уровень доверия

Когда семье знакомого потребовался сантехник, то они находились на работе. Пришлось оставить мастеру ключ. Он пришел, все сделал и оставил записку с перечнем работ, которые нужно оплатить. В Финляндии все строится на доверии. Если оставить дверь открытой, то туда точно не зайдет посторонний. А сантехник не переживает, так как знает, что ему оплатят работу.

Отношение к родителям

Если понаблюдать за пожилыми людьми в Финляндии, то можно будет заметить, что они без проблем уезжают в дома престарелых. При этом подобное происходит даже в том случае, если у пенсионера есть дети, внуки. У них так принято. Никто не ждет, что за ним будут ухаживать родственники.

Бережливость

“Финляндия — страна с высокими зарплатами. Средний уровень жизни здесь выше, чем в большинстве европейских стран. И при этом люди совершенно спокойно покупают одежду в секонд-хенде, спокойно охотятся за скидками и без малейшего стеснения ездят перед большой вечеринкой в Эстонию или Латвию — за продуктами и бытовой химией”, - сообщает источник.

Сосиски в сауне

Сауна для финнов - целый ритуал, образ жизни, поэтому они относятся к парению особым образом. Но есть кое-что удивительное. Местные жители всегда готовят на раскаленных камнях сосиски. Так делают все семьи.

Опоздания

Финны являются невероятно пунктуальными людьми. Они не привыкли опаздывать и ждать, если кто-то задерживается. Местные приходят вовремя в любую погоду, поэтому требуют подобного и от других.

Опыт автора

Мне приходилось бывать в Финляндии 10 лет назад. Во время посещения сауны как раз узнала о любви местных к сосискам на камнях. Поверьте, что это действительно вкусно.

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