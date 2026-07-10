Перестала мучиться с лавандой: поняла 3 правила — и она цветёт как в Провансе

Лаванда в саду: как выбрать, посадить и сохранить — советы по выращиванию английской лаванды в средней полосе.

Лаванда — растение, которое долгое время считалось южным и недоступным для средних широт. Но сегодня её успешно выращивают даже в регионах с холодными зимами. Главное — выбрать подходящий вид и обеспечить правильные условия, пишет автор блога "Дачные истории".

Английская или французская: что выбрать

Есть два основных вида лаванды: английская (узколистная) и французская (широколистная). Английская более вынослива, хорошо зимует в средней полосе, вырастает до 50–60 см и обладает насыщенным ароматом. Французская теплолюбива, крупнее (до метра), цветёт дольше, но её аромат легче, напоминает розмарин. Для российских садов однозначный выбор — английская лаванда.

Посадка и уход

Лаванда любит солнечные, открытые места и бедные, хорошо дренированные почвы. На глинистых грунтах добавляют песок (до 50%), а само место не должно быть в низине — лучше сделать приподнятую грядку. Засуху растение переносит легко, а застой воды для него губителен.

Обрезка — важный приём: весной укорачивают побеги, что стимулирует рост и цветение. Стричь можно и летом после первой волны цветения.

Зимовка

Главная опасность для лаванды — не мороз, а выпревание и застой влаги. Почву перед зимой рыхлят, мульчируют корой. Хорошо устроить воздушное укрытие из лапника. Плёнка и спанбонд не подходят — они создают парниковый эффект. Побеги укорачивают, а срезанные ветки можно использовать для черенкования.

Размножение семенами

Семена лаванды нуждаются в стратификации. Проще всего посеять их под зиму: они пройдут естественную обработку холодом. При весеннем посеве семена помещают в холодильник на 1–2 месяца. Для ускорения прорастания их замачивают в 3% перекиси водорода на 30 минут или в растворе калийной селитры.

Сеют семена поверхностно, не присыпая землёй, а лишь притрамбовывая. Ёмкости держат на свету, накрыв пакетом для сохранения влаги. Поливают аккуратно, лучше через снег или с пульверизатора, чтобы не смыть мелкие семена. Температура для рассады — +18C, обязательна подсветка. Для профилактики чёрной ножки в полив добавляют биопрепараты.

Личный опыт автора

Пробовала выращивать лаванду несколько раз, и не все попытки были удачными. Первая рассада погибла от чёрной ножки, вторая — выпрела зимой. Только когда я выбрал английскую лаванду, посадил на возвышенное солнечное место и стала укрывать лапником, растение прижилось. Теперь оно радует меня ароматом каждое лето. Советую не бояться экспериментов, но обязательно учитывать особенности этого южного гостя.

Вывод

Английская лаванда — лучший выбор для средней полосы. Ей нужны солнце, дренаж, обрезка и правильная зимовка. Семена требуют стратификации и аккуратного ухода. При соблюдении этих условий лаванда будет радовать ароматом и цветением долгие годы.

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