Почему нельзя игнорировать сообщения об «одобренном кредите» - совет от эксперта

Как не попасть в ловушку

Сообщения об «одобренном кредите» сегодня сыплются как из рога изобилия — и далеко не всегда за ними стоит реальное предложение. Чаще это либо навязчивая реклама, либо хитрая уловка мошенников.

Важно не поддаться панике и действовать по чёткому плану — так риск потерять деньги и репутацию сводится к минимуму.

Что делать сразу: главные запреты

Первое правило при получении такого уведомления — не торопиться. Ни в коем случае нельзя:

переходить по ссылкам из сообщения;

перезванивать на номер, указанный в СМС;

сообщать коды, данные паспорта или карты.

Даже если текст выглядит как официальное уведомление, эти действия могут открыть мошенникам доступ к счетам.

Как проверить и защитить себя

Чтобы понять, реальна ли заявка на кредит, нужно выйти на связь с банком или МФО исключительно через официальные каналы — по номеру с сайта, из приложения или в отделении. Оператор проверит, подавалась ли заявка от вашего имени.

Параллельно стоит запросить кредитную историю: её можно бесплатно получить дважды в год через «Госуслуги» или напрямую в бюро кредитных историй. Об этом предупредил в беседе с RT Игорь Поздняков.

Если там всплывёт незнакомая заявка или оформленный заём, действовать нужно без промедления: подать заявление в полицию и в финансовую организацию, приложив все доказательства — скриншоты, выписки, детализацию звонков.

Вывод

Спокойствие и системный подход — лучшая защита от кредитных мошенников. Главное — не вступать в диалог по подозрительным каналам и сразу проверять информацию через надёжные источники.

Сохранение всех доказательств и своевременное обращение в компетентные органы помогают быстро аннулировать чужие действия и восстановить справедливость.

Личный опыт автора

Однажды на телефон пришло сообщение: «Ваш кредит на 300 тысяч рублей одобрен — подтвердите по ссылке». Тон был максимально официальный, и на секунду закралась мысль: а вдруг это правда? Но я не стала кликать, а зашла в банковское приложение — там никаких заявок не было. Позже узнала, что это была массовая рассылка мошенников. С тех пор любые «одобрения» проверяю только через официальные сервисы и никому не сообщаю коды из СМС — привычка, которая реально спасает.

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