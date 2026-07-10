На юге Петербурга временные изменения: автобусы и троллейбусы поедут в обход

В Московском, Фрунзенском и Пушкинском районах временно перекроили маршруты общественного транспорта — всё из‑за дорожных работ на Сызранской улице. Изменения действуют 10 и 11 июля, и, чтобы не запутаться, лучше заранее подстроить планы.
Какие маршруты меняются
Под корректировку попали автобусы № 159 и 281, а также троллейбус № 39. В пятницу, 10 июля, оба автобуса при движении от проспекта Юрия Гагарина пойдут в объезд — через Благодатную, Свеаборгскую улицы и улицу Решетникова.
В субботу, 11 июля, схема станет чуть сложнее: автобусы сохранят пятничный объезд в одну сторону, а на обратном пути поедут от улицы Решетникова по улице Севастьянова и далее по Благодатной.
Троллейбус № 39 11 июля тоже сменит трассу: от метро «Электросила» он проследует по улицам Решетникова и Севастьянова с выездом на Благодатную. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
Советы пассажирам
Чтобы не опоздать и не уйти не туда, держите под рукой пару простых ориентиров:
- проверьте обновлённый маршрут в мобильном приложении перевозчика или на сайте «Организатора перевозок»;
- обращайте внимание на объявления в салонах транспорта и на остановках — там дублируют временные схемы;
- закладывайте на дорогу чуть больше времени: из‑за объездов путь может стать длиннее;
- при сомнениях уточняйте у водителя — они в курсе временных изменений.
Временные корректировки — обычное дело при дорожных работах, но они легко сбивают привычный ритм. Если заранее сверить маршрут и чуть скорректировать планы, поездка пройдёт без сюрпризов.
Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге временно изменят схемы движения некоторых автобусов.