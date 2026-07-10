Подростки востребованы: каждая пятая компания в Петербурге их нанимает

Куда могут устроиться подростки

Всё больше школьников хотят зарабатывать и набираться опыта ещё до совершеннолетия, и бизнес понемногу подстраивается под этот запрос.

По данным SuperJob, почти каждая пятая компания в Петербурге так или иначе работает с несовершеннолетними — кто‑то оформляет официально, кто‑то приглашает на стажировку.

Что показывает статистика

Опрос работодателей выявил чёткую разницу между масштабами бизнеса: крупный и средний сегмент охотнее берёт подростков — там показатель достигает 25%. В малом бизнесе готовность нанимать несовершеннолетних заметно ниже — всего 13%.

При этом из всех компаний, которые взаимодействуют с подростками, лишь 8% оформляют их официально, а 11% ограничиваются стажировками.

Аналитики объясняют такую динамику более гибким законодательством и появлением удобных форматов работы: теперь легче подобрать график, который не мешает учёбе.

Где чаще всего ждут школьников

Среди самых востребованных вакансий для несовершеннолетних — курьер, продавец, промоутер, официант и работник общепита. Те, кто ищет подработку онлайн, чаще откликаются на позиции сборщиков заказов, сотрудников торговых залов и разнорабочих. Об этом передает канал "Комсомольская правда - Санкт-Петербург" (18+).

Вот на что стоит обратить внимание при выборе первой работы:

официальный договор — это гарантия выплат и соблюдение норм по продолжительности рабочего дня;

удобный график — важно, чтобы подработка не мешала школе;

понятные обязанности — чем прозрачнее описание, тем меньше риска столкнуться с перегрузкой;

репутация компании — отзывы и известность работодателя снижают риски неприятных сюрпризов.

Рынок постепенно становится дружелюбнее к подросткам, но при поиске первой работы важно не гнаться за быстрым заработком, а смотреть на условия и надёжность. Грамотный выбор вакансии помогает совместить подработку с учёбой и получить действительно полезный опыт.

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