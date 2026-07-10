Городовой / Полезное / Бабушка научила заливному пирогу — и про пирожки забыла: тесто нежное, начинка сочная, а хлопот в разы меньше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса Полезное
Жителям Петербурга напомнили, как правильно пользоваться кондиционерами в транспорте Новости Петербурга
Вторичка Петербурга: средняя цена студии достигла 8,2 млн рублей Новости Петербурга
"5 лет в Финляндии, а удивляюсь до сих пор": к каким вещам в стране привыкнуть невозможно - русским будет тяжело Полезное
Перестала мучиться с лавандой: поняла 3 правила — и она цветёт как в Провансе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бабушка научила заливному пирогу — и про пирожки забыла: тесто нежное, начинка сочная, а хлопот в разы меньше

Опубликовано: 10 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Бабушка научила заливному пирогу — и про пирожки забыла: тесто нежное, начинка сочная, а хлопот в разы меньше
Бабушка научила заливному пирогу — и про пирожки забыла: тесто нежное, начинка сочная, а хлопот в разы меньше
Legion-Media
Пирог с зелёным луком: простой рецепт без миксера и дрожжей — нежное тесто и сочная начинка за 35 минут в духовке.

В сезон свежей зелени особенно хочется лёгкой и быстрой выпечки. Этот пирог с зелёным луком готовится без дрожжей и миксера, а на всю работу уходит не больше часа. Нежное тесто, сочная начинка и хрустящая корочка — отличный вариант для дачи или домашнего чаепития, делится кулинарный блогер Красилова Наталья.

Начинка

Зелёный лук нарезают и слегка приминают, чтобы он стал мягче. Добавляют 2–3 варёных яйца, растопленное сливочное масло, соль и перец. Начинку рекомендуется делать чуть пересоленной — тогда готовый пирог будет иметь сбалансированный вкус.

Тесто и выпечка

В миске смешивают яйца, соль, сахар и сметану 15% жирности. Добавляют муку с разрыхлителем до консистенции густой сметаны (примерно 210 г муки). В конце вливают 3 столовые ложки растительного масла.

Форму (27×20 см) смазывают маслом и слегка посыпают манкой. На дно выливают половину теста, распределяют начинку, заливают оставшимся тестом. Верх смазывают яйцом с молоком, посыпают кунжутом. Выпекают 30–35 минут при 190C. Готовый пирог смазывают сливочным маслом для мягкости.

Личный опыт автора

Когда я впервые испекла этот пирог, меня удивило, как быстро он готовится. Никакого миксера, никаких сложных манипуляций — просто смешать, залить и отправить в духовку. У меня в процессе выпечки пирог треснул, но на вкусе это не отразилось. Бабушка часто готовит его на даче, и теперь я понимаю почему: тесто нежное, лук сочный, а аромат стоит на всю кухню. Особенно хорош он с холодной сметаной.

Вывод

Пирог с зелёным луком — простая и быстрая выпечка без дрожжей и миксера. Нежное тесто, сочная начинка и минимум хлопот.

Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковую икру по бабушкиному рецепту.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью