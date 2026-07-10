Бабушка научила заливному пирогу — и про пирожки забыла: тесто нежное, начинка сочная, а хлопот в разы меньше

В сезон свежей зелени особенно хочется лёгкой и быстрой выпечки. Этот пирог с зелёным луком готовится без дрожжей и миксера, а на всю работу уходит не больше часа. Нежное тесто, сочная начинка и хрустящая корочка — отличный вариант для дачи или домашнего чаепития, делится кулинарный блогер Красилова Наталья.

Зелёный лук нарезают и слегка приминают, чтобы он стал мягче. Добавляют 2–3 варёных яйца, растопленное сливочное масло, соль и перец. Начинку рекомендуется делать чуть пересоленной — тогда готовый пирог будет иметь сбалансированный вкус.

В миске смешивают яйца, соль, сахар и сметану 15% жирности. Добавляют муку с разрыхлителем до консистенции густой сметаны (примерно 210 г муки). В конце вливают 3 столовые ложки растительного масла.

Форму (27×20 см) смазывают маслом и слегка посыпают манкой. На дно выливают половину теста, распределяют начинку, заливают оставшимся тестом. Верх смазывают яйцом с молоком, посыпают кунжутом. Выпекают 30–35 минут при 190C. Готовый пирог смазывают сливочным маслом для мягкости.

Когда я впервые испекла этот пирог, меня удивило, как быстро он готовится. Никакого миксера, никаких сложных манипуляций — просто смешать, залить и отправить в духовку. У меня в процессе выпечки пирог треснул, но на вкусе это не отразилось. Бабушка часто готовит его на даче, и теперь я понимаю почему: тесто нежное, лук сочный, а аромат стоит на всю кухню. Особенно хорош он с холодной сметаной.