Готовлю кабачковую икру по бабушкиному рецепту — янтарная, нежная, тает во рту, банки зимой "улетают"

Кабачковая икра — одна из самых любимых заготовок на зиму. В домашнем исполнении она получается намного вкуснее магазинной: густая, ароматная, с пикантным послевкусием. Главное — соблюдать технологию и не торопиться, делится автор блога "Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)".
Ингредиенты и подготовка
Для приготовления понадобятся: 3 кг кабачков (их предварительно очищают от кожуры), по 0,8 кг моркови и лука, по 2 ст.л. соли, сахара и уксуса, 250 мл растительного масла без запаха, 125 г томатной пасты, чёрный и красный перец, чеснок — по желанию
По рецепту получается 6 банок по 0,5 л.
Пошаговое приготовление
- Кабачки и лук нарезают кубиками, морковь трут на тёрке.
- Кабачки нужно посолить, перемешать и тушить на медленном огне.
- Лук с морковью пассируют до золотистого цвета, затем добавляют томатную пасту.
- Чтобы икра была густой, её консистенцию регулируют кабачковым соком. Кабачки откидывают на дуршлаг и маленькими порциями добавляют к овощам с томатной пастой.
- Массу томят до однородности, помешивая и подливая сок по мере необходимости.
- Когда овощная смесь станет однородной, её взбивают блендером прямо на плите.
- Затем вливают уксус и кипятят 5 минут. На этом этапе икра сильно брызгается, поэтому кастрюлю накрывают крышкой.
- Горячую массу раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают стерильными крышками.
Личный опыт автора
Я готовлю кабачковую икру по этому рецепту уже несколько лет. Первый раз боялась, что она получится жидкой, но когда поняла, как регулировать сок, всё стало получаться идеально. Особенно нравится, что в готовой икре чувствуется каждый ингредиент — кабачки не перебивают вкус лука и моркови. Зимой она уходит первой.
Вывод
Домашняя кабачковая икра — простое и вкусное блюдо на зиму. Главный секрет — правильная регулировка жидкости и обязательное взбивание блендером.
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