На бирже в Петербурге обвалились продажи бензина из Белоруссии

На Петербургской бирже резко просели продажи белорусского бензина — за считаные дни объёмы рухнули почти в 20 раз. Ситуация волнует не только трейдеров: перебои с поставками могут аукнуться и обычным АЗС, а следом — и водителям.
Цифры говорят сами за себя
Динамика падения выглядит внушительно: если 1–2 июля продажи держались на уровне 7–8 тысяч тонн, то уже 3 июля показатель обвалился до 240 тонн, а 6 июля едва дотянул до 420 тонн.
При этом в июне общий объём предложения на площадке сократился на 23,9 %, до 610,36 тысячи тонн, а доля белорусского топлива в нём достигала почти 15 %. Об этом передает "Lenta.ru" (18+).
Почему бензин уходит с биржи
- Ограничения на рост цен делают биржевую продажу невыгодной: топливо выгоднее реализовывать по внебиржевым каналам.
- Надёжность белорусских поставок традиционно высока — отгрузка идёт в 30‑дневный срок без срывов, тогда как российские поставки нередко задерживаются до 60 дней.
- Внебиржевые продажи позволяют продавать топливо по более высокой стоимости, что компенсирует ограниченный рынок сбыта.
Практический совет
Водителям и владельцам автопарков стоит следить за локальными новостями АЗС: при дефиците на бирже отдельные станции могут корректировать цены или вводить временные лимиты на отпуск топлива.
Если вы закупаете горючее оптом, заранее уточняйте графики поставок и проговаривайте условия на случай задержек.
И не паникуйте при скачках цен: они часто связаны с краткосрочными факторами вроде ремонтов на НПЗ или сезонным ростом спроса.
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