Пикник Афиши x Сбер объявляет вторую волну артистов в Петербурге

Инди-сенсация «Бонд с кнопкой», архитектор русского рэпа ЛСП и поп-икона Ëлка выступят на Елагином острове

Питерская программа артистов Пикника Афиши x Сбер расширяется! 8 августа 2026 года к составу музыкантов присоединятся:

«Бонд с кнопкой» – главная инди-сенсация страны. Те, кто из маленькой фолк-группы превратились в хитмейкеров. Они покоряют не только чарты и премии, но и любую сцену мощным концертом, на котором зрители хором поют песни вместе с лидером Ильей Золотухиным.

главная инди-сенсация страны. Те, кто из маленькой фолк-группы превратились в хитмейкеров. Они покоряют не только чарты и премии, но и любую сцену мощным концертом, на котором зрители хором поют песни вместе с лидером Ильей Золотухиным. ЛСП – настоящий классик хип-хопа и поп-музыки, автор свежих «Шиншилл» и культовых «Пули» и «Шеста». Человек, без которого рэп на русском языке вряд ли стал бы настолько мелодичным, поэтичным и в то же время мрачным и хрупким.

– настоящий классик хип-хопа и поп-музыки, автор свежих «Шиншилл» и культовых «Пули» и «Шеста». Человек, без которого рэп на русском языке вряд ли стал бы настолько мелодичным, поэтичным и в то же время мрачным и хрупким. Ёлка – одна из самых узнаваемых и выразительных фигур в российской поп-музыке, которая построила свой авторский путь на сцене. Не потакая сиюминутным трендам, она создала хиты, которые никогда не состарятся – «Около тебя», «Прованс», «Грею счастье», «Город обмана» и другие знаковые песни, перехитрившие время и моду.

– одна из самых узнаваемых и выразительных фигур в российской поп-музыке, которая построила свой авторский путь на сцене. Не потакая сиюминутным трендам, она создала хиты, которые никогда не состарятся – «Около тебя», «Прованс», «Грею счастье», «Город обмана» и другие знаковые песни, перехитрившие время и моду. Spokanki – восемь сестер-путешественниц из мистического Споканленда, коллекционирующих музыку со всего света и создающих на ее основе зрелищный перфоманс на стыке музыки и театра. Их звук – это аутентичные перкуссии, шумовые эффекты и красивая а капелла.

Уже известные участники Пикника Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге: FEDUK, SLAVA MARLOW с живыми группами, модные альтернативщики CUPSIZE / Капсайз, экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие инди-новички Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озёра». Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010 и свежей стильной поп-музыки.

Впервые в Северной столице «Пикник» развернет пять сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и десятки развлечений. Из Москвы в Петербург фестиваль привезет яркий и завораживающий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино, ароматом сахарной ваты и творчеством современных художников без границ.

На фестивале предстанут десятки интерактивных зон от разных брендов и компаний для всех возрастов. Гостей ждут массаж от Фитмост, отдых в гамаках, регата на радиоуправляемых яхтах, мастер-класс по обвесам от «Силы ветра», йога, зумба и спорт от World Class, а также серфинг от SUNPARK, розыгрыш тура от MAP PEOPLE и быстрые знакомства с настоящими ритуалами бракосочетания от Twinby. За творчество будут отвечать мастер-классы от «ЯМАЙКИ» и фотобудка «Афиши». Для детей откроется целый городок с театром, конструктором, кулинарной и спортивной зонами, площадкой «Малышариков» и маркетом локальных брендов.

В интерактивной зоне «Мастерская культуры W» можно будет освоить цианотипию (способ альтернативной печати), ручную набойку по ткани, твистинг и создать аромадиффузоры, а «ШариЛенд» порадует еще одним мастер-классом по моделированию из воздушных шаров. Флористическая школа Terra School научит профессиональной сборке букетов. Игровой клуб «Громкий вопрос» увлечет гостей интеллектуально-юмористической игрой в формате знаменитого интернет-шоу от команды «Импровизаторов». Стиль и красота – на площадке бьюти-зона Soda, где мастера сети экспрессом создадут яркие образы с косичками и глиттер-макияжем. Кроме того, сеть барбершопов BRITVA предложит гостям быстрые стрижки, укладки и розыгрыш призов.

Пикник Афиши x Сбер – больше чем музыкальный фестиваль. 8 августа Елагин остров превратится в уютный город развлечений и отдыха для друзей, парочек, семей, новых знакомых и старых приятелей. Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству. Развлечений становится все больше, а атмосфера способствует тому, чтобы остаться здесь на весь день.

Все это 8 августа на Елагином Острове в Петербурге.

Сбер – генеральный партнер фестиваля.

Т2 – титульный партнер.