Петербург после 19 лет жизни: 6 мест, которые я так и не принял

Что удивляет в Петербурге спустя годы

У Петербурга немало уголков, которые будто застыли между эпохами: у них отличный адрес, богатая история и очевидный потенциал, но судьба так и не нашла им чёткой роли.

Местные жители и туристы проходят мимо — и невольно задаются вопросом: почему эти территории до сих пор не стали новыми точками притяжения? Посмотрим на несколько таких мест, которые годами остаются в подвешенном состоянии.

Знаковые локации, ждущие перемен

Апраксин двор («Апрашка») — в пяти минутах от Невского, но будто из другого времени: вместо современного квартала здесь по-прежнему работает рынок с атмосферой 90‑х, а проекты реконструкции годами остаются на бумаге.

Конюшенное ведомство — исторический комплекс XVIII века рядом с главными достопримечательностями, который годами выглядит забытым; часть пространства и вовсе используют под парковку.

«Красный треугольник» — бывший гигант резиновой промышленности, ныне похожий на запутанный лабиринт: одни корпуса заброшены, в других — арендаторы, а общая концепция развития так и не сложилась.

Другие спорные территории

Морской вокзал — яркий образец советского модернизма на берегу залива — потерял свою транспортную функцию и теперь выглядит «без роли»: попытки реконструкции то начинаются, то замирают.

Сенная площадь, важный транспортный узел, десятилетиями переживает бесконечные переделки, но так и не обрела цельного облика.

Охтинский мыс стал рекордсменом по длительности споров: небоскрёб, музей, парк, археологические находки — проектов было много, а территория по-прежнему скрыта за забором. Об этом сообщает автор канала "Путешествия и всего по чуть-чуть" (18+).

Практический совет

Если хочется увидеть город с неожиданной стороны, прогуляйтесь по этим местам: в их «незавершённости» есть особая фактура. Берите фотоаппарат — кадры получатся выразительными.

Следите за городскими новостями: если какой-то из проектов всё-таки запустят, это станет заметным событием. И не ждите от этих локаций туристического лоска — их ценность именно в подлинности и ощущении истории, которая ещё не дописана.

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