Городовой / Новости Петербурга / Петербург после 19 лет жизни: 6 мест, которые я так и не принял
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пакеты с крышками — в прошлое: беру пластиковую бутылку — и порядок, больше не ищу по углам Полезное
Почему никогда не стоит завидовать: Хайям объяснил это одним предложением – жизнь изменится навсегда Полезное
В Петергофе 11 июля введут ограничения для транспорта Новости Петербурга
Июльскую индексацию тарифов ЖКХ отложили: что будет с ценами Новости Петербурга
Делаю это в июле – и морковь растет ровной и сочной: секреты получения идеальных корнеплодов — рекомендации агронома Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург после 19 лет жизни: 6 мест, которые я так и не принял

Опубликовано: 9 июля 2026 12:47
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург после 19 лет жизни: 6 мест, которые я так и не принял
фото legion-media
Что удивляет в Петербурге спустя годы

У Петербурга немало уголков, которые будто застыли между эпохами: у них отличный адрес, богатая история и очевидный потенциал, но судьба так и не нашла им чёткой роли.

Местные жители и туристы проходят мимо — и невольно задаются вопросом: почему эти территории до сих пор не стали новыми точками притяжения? Посмотрим на несколько таких мест, которые годами остаются в подвешенном состоянии.

Знаковые локации, ждущие перемен

  • Апраксин двор («Апрашка») — в пяти минутах от Невского, но будто из другого времени: вместо современного квартала здесь по-прежнему работает рынок с атмосферой 90‑х, а проекты реконструкции годами остаются на бумаге.
  • Конюшенное ведомство — исторический комплекс XVIII века рядом с главными достопримечательностями, который годами выглядит забытым; часть пространства и вовсе используют под парковку.
  • «Красный треугольник» — бывший гигант резиновой промышленности, ныне похожий на запутанный лабиринт: одни корпуса заброшены, в других — арендаторы, а общая концепция развития так и не сложилась.

Другие спорные территории

Морской вокзал — яркий образец советского модернизма на берегу залива — потерял свою транспортную функцию и теперь выглядит «без роли»: попытки реконструкции то начинаются, то замирают.

Сенная площадь, важный транспортный узел, десятилетиями переживает бесконечные переделки, но так и не обрела цельного облика.

Охтинский мыс стал рекордсменом по длительности споров: небоскрёб, музей, парк, археологические находки — проектов было много, а территория по-прежнему скрыта за забором. Об этом сообщает автор канала "Путешествия и всего по чуть-чуть" (18+).

Практический совет

Если хочется увидеть город с неожиданной стороны, прогуляйтесь по этим местам: в их «незавершённости» есть особая фактура. Берите фотоаппарат — кадры получатся выразительными.

Следите за городскими новостями: если какой-то из проектов всё-таки запустят, это станет заметным событием. И не ждите от этих локаций туристического лоска — их ценность именно в подлинности и ощущении истории, которая ещё не дописана.

Ранее «Городовой» рассказывал о народных названиях станций метро в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью