Петербург лишился половины банкоматов за последние восемь лет

Петербург заметно меняет привычный финансовый ландшафт: банкоматов на улицах становится всё меньше. За восемь лет их сеть в городе сократилась почти вдвое — и это не локальная история, а часть масштабного тренда.
Данные Центробанка и наблюдения экспертов показывают, как город плавно переходит на безналичную модель расчётов.
Цифры говорят сами за себя
Ещё в начале 2018 года в Северной столице работало свыше 11,8 тысяч банкоматов. К началу второго квартала 2026 года их осталось лишь 6039 — то есть примерно половина.
При этом банки не «сворачиваются», а перераспределяют ресурсы: сеть POS‑терминалов в Петербурге и Ленобласти выросла на 4,6 % и превысила 300 тысяч единиц.
Почему банкоматов становится меньше
- Банки сокращают расходы: обслуживание аппаратов, инкассация и аренда стоят дорого.
- Жители всё реже снимают наличные: в первом квартале 2026 года число таких операций в регионе упало на 5,3 %.
- Безналичные расчёты уверенно набирают обороты: за тот же квартал петербуржцы совершили более 906 миллионов безналичных операций на сумму свыше 2,1 триллиона рублей.
Практический совет
Если привыкли держать под рукой наличные, лучше заранее продумывать, где их снять: ориентируйтесь на крупные отделения банков и места с высокой проходимостью. Держите в телефоне список ближайших точек с кассами — так не придётся бегать по району в поисках работающего банкомата, отмечает источник.
Сокращение сети банкоматов — не сбой, а закономерный этап развития платёжной инфраструктуры. Город всё увереннее движется к безналичным расчётам, а банки подстраивают свои сервисы под новые привычки клиентов.
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