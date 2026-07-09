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Петербург лишился половины банкоматов за последние восемь лет

Опубликовано: 9 июля 2026 08:47
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург лишился половины банкоматов за последние восемь лет
фото legion-media
 Что происходит с наличными

Петербург заметно меняет привычный финансовый ландшафт: банкоматов на улицах становится всё меньше. За восемь лет их сеть в городе сократилась почти вдвое — и это не локальная история, а часть масштабного тренда.

Данные Центробанка и наблюдения экспертов показывают, как город плавно переходит на безналичную модель расчётов.

Цифры говорят сами за себя

Ещё в начале 2018 года в Северной столице работало свыше 11,8 тысяч банкоматов. К началу второго квартала 2026 года их осталось лишь 6039 — то есть примерно половина.

При этом банки не «сворачиваются», а перераспределяют ресурсы: сеть POS‑терминалов в Петербурге и Ленобласти выросла на 4,6 % и превысила 300 тысяч единиц.

Почему банкоматов становится меньше

  • Банки сокращают расходы: обслуживание аппаратов, инкассация и аренда стоят дорого.
  • Жители всё реже снимают наличные: в первом квартале 2026 года число таких операций в регионе упало на 5,3 %.
  • Безналичные расчёты уверенно набирают обороты: за тот же квартал петербуржцы совершили более 906 миллионов безналичных операций на сумму свыше 2,1 триллиона рублей.

Практический совет

Если привыкли держать под рукой наличные, лучше заранее продумывать, где их снять: ориентируйтесь на крупные отделения банков и места с высокой проходимостью. Держите в телефоне список ближайших точек с кассами — так не придётся бегать по району в поисках работающего банкомата, отмечает источник.

Сокращение сети банкоматов — не сбой, а закономерный этап развития платёжной инфраструктуры. Город всё увереннее движется к безналичным расчётам, а банки подстраивают свои сервисы под новые привычки клиентов.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему россияне массово снимают с продажи квартиры.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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