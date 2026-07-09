Фитнес в Петербурге подорожал на 11% к лету 2026 года

Рынок фитнес-услуг в Северной столице живёт в режиме парадоксов: ценники ползут вверх, а люди всё реже покупают абонементы. По данным экспертов, в 2026 году стоимость услуг поднялась примерно на 11 %, и это при том, что средний чек понемногу снижается.
Что говорят цифры
Ассоциация операторов фитнес-индустрии фиксирует противоречивую картину: расходы клубов растут, поэтому они вынуждены повышать минимальную стоимость абонементов.
При этом петербуржцы стали экономнее — за I квартал 2026 года количество проданных абонементов упало на 3 %, а общее число чеков сократилось сразу на 18 %.
Почему дорожает фитнес
- Клубы несут растущие издержки — от аренды до обслуживания оборудования.
- Новые крупные площадки открываются, но не дают пропорционального прироста клиентов: из потенциальных 80–90 тысяч мест реально занято лишь 50–55 тысяч.
- Операторы делают ставку не только на привлечение, но и на регулярные посещения — качество сервиса становится ключевым фактором удержания.
Практический совет
Если хочется заниматься без лишних трат, присмотритесь к акциям и долгосрочным абонементам — часто они заметно выгоднее помесячной оплаты. Ещё один вариант — клубы в спальных районах: там нередко держат более демократичные цены.
И не забывайте про бесплатные городские площадки и групповые тренировки на свежем воздухе — это тоже рабочий способ держать форму. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).
Несмотря на рост цен, фитнес-индустрия в Петербурге продолжает развиваться: открываются новые центры, улучшается сервис. Но и потребителям приходится быть внимательнее — грамотный выбор абонемента помогает сохранить и бюджет, и мотивацию к тренировкам.
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