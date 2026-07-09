Варенье из черноплодной рябины: подарит вам вкус лета зимой — готовится невероятно просто и быстро

Арония, североамериканский аналог европейской красноплодной рябины, широко распространена на территории США, произрастая от Канады до Флориды.
В России этот вид появился в конце XIX века благодаря усилиям выдающегося селекционера Ивана Мичурина, который успешно адаптировал ее, скрестив с местной красноплодной рябиной. В результате этого процесса арония получила известное нам название — черноплодная рябина, часто сокращаемое до "черноплодка".
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления варенья из этой ягоды.
Ингредиенты:
- Черноплодная рябина — 1 кг;
- Сахар — 0,5 кг.
Приготовление:
Ягоды необходимо отделить от веточек, тщательно промыть и поместить в кастрюлю. Залить водой таким образом, чтобы она полностью покрывала плоды, и довести до кипения.
Варить в течение 15 минут до момента, когда кожица начнет лопаться. После этого слить воду и измельчить ягоды с помощью блендера. Затем кастрюлю с измельченной массой снова поставить на огонь.
Добавить сахар, тщательно перемешать, довести до кипения и продолжать варить в течение тридцати минут на среднем огне. Варенье нужно разлить по предварительно стерилизованным банкам и укутать на 24 часа.
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