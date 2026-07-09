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Варенье из черноплодной рябины: подарит вам вкус лета зимой — готовится невероятно просто и быстро

Опубликовано: 9 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Варенье из черноплодной рябины: подарит вам вкус лета зимой — готовится невероятно просто и быстро
Варенье из черноплодной рябины: подарит вам вкус лета зимой — готовится невероятно просто и быстро
Городовой ру
Ароматное и вкусное варенье

Арония, североамериканский аналог европейской красноплодной рябины, широко распространена на территории США, произрастая от Канады до Флориды.

В России этот вид появился в конце XIX века благодаря усилиям выдающегося селекционера Ивана Мичурина, который успешно адаптировал ее, скрестив с местной красноплодной рябиной. В результате этого процесса арония получила известное нам название — черноплодная рябина, часто сокращаемое до "черноплодка".

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления варенья из этой ягоды.

Ингредиенты:

  • Черноплодная рябина — 1 кг;
  • Сахар — 0,5 кг.

Приготовление:

Ягоды необходимо отделить от веточек, тщательно промыть и поместить в кастрюлю. Залить водой таким образом, чтобы она полностью покрывала плоды, и довести до кипения.

Варить в течение 15 минут до момента, когда кожица начнет лопаться. После этого слить воду и измельчить ягоды с помощью блендера. Затем кастрюлю с измельченной массой снова поставить на огонь.

Добавить сахар, тщательно перемешать, довести до кипения и продолжать варить в течение тридцати минут на среднем огне. Варенье нужно разлить по предварительно стерилизованным банкам и укутать на 24 часа.

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Автор:
Ксения Давыдова
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