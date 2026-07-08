Идеально в жару: такой «Свекольник» вы точно не пробовали — семья будет в полном восторге

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не шелухой и не свеклой: в багровый яйца на Пасху крашу одной травой - где купить и как красить

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Вот почему в деревне урожай огурцов гигантский: секрет — шикарный дуэт золы и уксуса

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Взбиваем картофель с яйцом – и гора вкуснятины на ужин готова: домочадцев за уши не оттащить

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Я забыл про огурцы — в виноград добавляю бальзамический уксус: это чудо, которое «пальчики оближешь» и все за 30 секунд кипячения

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