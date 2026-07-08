Городовой / Полезное / Идеально в жару: такой «Свекольник» вы точно не пробовали — семья будет в полном восторге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Идеально в жару: такой «Свекольник» вы точно не пробовали — семья будет в полном восторге

Опубликовано: 8 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Идеально в жару: такой «Свекольник» вы точно не пробовали — семья будет в полном восторге
Идеально в жару: такой «Свекольник» вы точно не пробовали — семья будет в полном восторге
Городовой ру
Самый известный летний суп

Возможно, вы удивитесь, но изначально термин "свекольник" не относился к супу. В дореволюционной литературе под этим названием подразумевалась ботва свеклы.

Впоследствии из нее стали готовить первое блюдо, знакомое многим. В 1960-х годах свекольник занял прочное место в советской кулинарной традиции, получив широкое распространение на всей территории страны.

В период правления Н.С. Хрущева домашний свекольник приобрел огромную популярность как летнее блюдо. И по сей день он остается одним из востребованных угощений.

Ингредиенты:

  • Свекла — 300 гр;
  • 9% уксус — 20 мл;
  • Вода — 2 л;
  • Картофель — 4 шт;
  • Куриные яйца — 3 шт;
  • Свежие огурцы — 2 шт;
  • Зеленый лук — 1 пучок;
  • Укроп — 1 пучок;
  • Сметана — по вкусу;
  • Соль — 2 гр.

Приготовление:

Отварите картофель и яйца. Очистите свеклу от кожуры, разрежьте на четыре части, залейте водой, добавьте уксус и отварите до готовности.

Охладите свеклу, затем натрите ее на крупной терке. Картофель нарежьте кубиками.

Процедите свекольный отвар, при необходимости долейте воды. Огурцы нарежьте соломкой, зелень измельчите.

Соедините все ингредиенты в емкости и залейте свекольным отваром. Рекомендуется подавать суп со сметаной.

Ранее мы рассказали, как приготовить свекольную икру.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью