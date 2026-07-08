Идеально в жару: такой «Свекольник» вы точно не пробовали — семья будет в полном восторге

Возможно, вы удивитесь, но изначально термин "свекольник" не относился к супу. В дореволюционной литературе под этим названием подразумевалась ботва свеклы.
Впоследствии из нее стали готовить первое блюдо, знакомое многим. В 1960-х годах свекольник занял прочное место в советской кулинарной традиции, получив широкое распространение на всей территории страны.
В период правления Н.С. Хрущева домашний свекольник приобрел огромную популярность как летнее блюдо. И по сей день он остается одним из востребованных угощений.
Ингредиенты:
- Свекла — 300 гр;
- 9% уксус — 20 мл;
- Вода — 2 л;
- Картофель — 4 шт;
- Куриные яйца — 3 шт;
- Свежие огурцы — 2 шт;
- Зеленый лук — 1 пучок;
- Укроп — 1 пучок;
- Сметана — по вкусу;
- Соль — 2 гр.
Приготовление:
Отварите картофель и яйца. Очистите свеклу от кожуры, разрежьте на четыре части, залейте водой, добавьте уксус и отварите до готовности.
Охладите свеклу, затем натрите ее на крупной терке. Картофель нарежьте кубиками.
Процедите свекольный отвар, при необходимости долейте воды. Огурцы нарежьте соломкой, зелень измельчите.
Соедините все ингредиенты в емкости и залейте свекольным отваром. Рекомендуется подавать суп со сметаной.
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