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Просто и доступно каждому: свекольная икра за 15 минут — невероятно вкусно и полезно

Опубликовано: 7 июля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Просто и доступно каждому: свекольная икра за 15 минут — невероятно вкусно и полезно
Просто и доступно каждому: свекольная икра за 15 минут — невероятно вкусно и полезно
Городовой ру
Вкусная летняя закуска

Домашняя икра, которая представляет собой смесь различных овощей, получает свое название в зависимости от доминирующего ингредиента. Икра из свеклы является не только вкусной закуской, но и отличным гарниром. Для эстетичного оформления блюда можно использовать брынзу, свежую зелень и хлеб.

Ингредиенты:

  • Свекла — 3 шт;
  • Лук репчатый — 1 шт;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Томатная паста — 2 столовые ложки;
  • Вода — 100 мл;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Зелень — пучок;
  • Соль — 3 гр.

Свеклу следует тщательно вымыть, затем отварить или запечь в духовом шкафу.

После этого очистите свеклу от кожуры и натрите на терке.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.

Затем добавьте натертую свеклу, томатную пасту, сахар, соль и перец. Влейте воду и тушите в течение 15 минут. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить кабачки в сырном кляре.

Автор:
Ксения Давыдова
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