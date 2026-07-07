Просто и доступно каждому: свекольная икра за 15 минут — невероятно вкусно и полезно

Домашняя икра, которая представляет собой смесь различных овощей, получает свое название в зависимости от доминирующего ингредиента. Икра из свеклы является не только вкусной закуской, но и отличным гарниром. Для эстетичного оформления блюда можно использовать брынзу, свежую зелень и хлеб.
Ингредиенты:
- Свекла — 3 шт;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Томатная паста — 2 столовые ложки;
- Вода — 100 мл;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Зелень — пучок;
- Соль — 3 гр.
Свеклу следует тщательно вымыть, затем отварить или запечь в духовом шкафу.
После этого очистите свеклу от кожуры и натрите на терке.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
Затем добавьте натертую свеклу, томатную пасту, сахар, соль и перец. Влейте воду и тушите в течение 15 минут. Приятного аппетита!
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