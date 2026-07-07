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Дефицит лосося на рынке может привести к росту цен в ресторанах

Опубликовано: 7 июля 2026 04:36
 Проверено редакцией
Городовой ру
Дефицит лосося на рынке может привести к росту цен в ресторанах
фото legion-media
Рестораторы рассматривают возможность пересмотра меню

Прогнозы на 2026 год звучат тревожно: вылов лососёвых может стать самым низким за последние 20 лет. По оценкам Росрыболовства, объём составит около 227 тысяч тонн — это даже меньше, чем в считавшемся провальным 2024‑м.

Для рынка это сигнал: цепочка поставок станет дороже, а привычные блюда с лососем — менее доступными.

Чего ждать от цен и ассортимента

Снижение объёмов вылова неизбежно отражается на стоимости: уже фиксируется рост цен на икру, а следом подорожает и рыба. Ресторанам придётся пересматривать закупочную политику, а потребителям — корректировать ожидания по цене и частоте заказов.

При этом спрос на дорогие позиции, скорее всего, пойдёт вниз: в условиях экономии покупатели чаще выбирают более бюджетные варианты.

На что ориентироваться: практичные альтернативы

Чтобы не переплачивать и не зависеть от дефицита, учитывайте такие варианты:

  • смотрите в сторону форели и кеты — они традиционно доступнее премиального лосося;
  • обращайте внимание на происхождение рыбы: часть ассортимента поступает из Ирана в замороженном виде — такой продукт обычно дешевле местного аквакультурного;
  • учитывайте формат поставки: замороженная рыба нередко выгоднее охлаждённой при сопоставимом качестве после правильной разморозки.

Падение вылова лососёвых — фактор, который затронет и бизнес, и покупателей. В ближайшие месяцы стоит ожидать роста цен и смещения спроса к более бюджетным позициям. Разумный подход — заранее подбирать альтернативы и внимательно следить за поставщиками. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, почему цены на съемное жилье в Петербурге превысили весенние показатели.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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