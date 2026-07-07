Дефицит лосося на рынке может привести к росту цен в ресторанах

Прогнозы на 2026 год звучат тревожно: вылов лососёвых может стать самым низким за последние 20 лет. По оценкам Росрыболовства, объём составит около 227 тысяч тонн — это даже меньше, чем в считавшемся провальным 2024‑м.
Для рынка это сигнал: цепочка поставок станет дороже, а привычные блюда с лососем — менее доступными.
Чего ждать от цен и ассортимента
Снижение объёмов вылова неизбежно отражается на стоимости: уже фиксируется рост цен на икру, а следом подорожает и рыба. Ресторанам придётся пересматривать закупочную политику, а потребителям — корректировать ожидания по цене и частоте заказов.
При этом спрос на дорогие позиции, скорее всего, пойдёт вниз: в условиях экономии покупатели чаще выбирают более бюджетные варианты.
На что ориентироваться: практичные альтернативы
Чтобы не переплачивать и не зависеть от дефицита, учитывайте такие варианты:
- смотрите в сторону форели и кеты — они традиционно доступнее премиального лосося;
- обращайте внимание на происхождение рыбы: часть ассортимента поступает из Ирана в замороженном виде — такой продукт обычно дешевле местного аквакультурного;
- учитывайте формат поставки: замороженная рыба нередко выгоднее охлаждённой при сопоставимом качестве после правильной разморозки.
Падение вылова лососёвых — фактор, который затронет и бизнес, и покупателей. В ближайшие месяцы стоит ожидать роста цен и смещения спроса к более бюджетным позициям. Разумный подход — заранее подбирать альтернативы и внимательно следить за поставщиками. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).
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