Стелю картон на грядки — и трава исчезает, земля рыхлая, черви плодятся: бесплатный метод

Газеты и картон в огороде: безопасная мульча или источник вредных веществ — разбираем мифы о свинце в типографской краске.

Среди дачников до сих пор идут споры: можно ли использовать газеты и картон для мульчирования или укрытия грядок. Одни опасаются вредных веществ в типографской краске, другие считают это отличным бесплатным материалом. Вредят ли газеты почве и растениям, рассказал автор блога "7 дач".

Свинец в газетах: правда или миф

Многие уверены, что в газетной бумаге содержится свинец, который опасен для растений и человека. Это мнение возникло ещё со времён, когда печатные строки отливали из типографского сплава на основе свинца. Однако сегодня линотипы остались только в музеях. В современной типографской краске свинец не используется — её делают из сажи, масел и синтетических смол.

Цветные краски содержат органические и минеральные пигменты, в которых могут быть медь, цинк или алюминий, но их количество ничтожно и не представляет опасности для растений. Санитарных норм, запрещающих использование старых газет в огороде, не существует.

Как бумагу применяют в огороде

Газеты и картон используют по-разному:

как мульчу — раскладывают на грядках в один или несколько слоёв, придавливая камнями или досками;

для создания высоких грядок без перекопки — картон кладут на землю, сверху насыпают грунт;

для защиты стволов саженцев от грызунов и солнечных ожогов — оборачивают картоном или газетами;

для укрытия растений на зиму;

в компост — бумажные отходы (кроме глянца) перегнивают и становятся органикой;

в вермикомпостерах — газеты регулируют влажность и служат пищей для червей.

Существует даже профессиональная технология гидропосева, где измельчённую макулатуру смешивают с семенами и удобрениями для создания газонов на склонах и больших площадях.

Личный опыт автора

Использую картон и газеты на своём участке. Начинала с высоких грядок: укладывала картон на сорняки, сверху насыпала землю — и через год трава под картоном исчезла. Потом стала мульчировать приствольные круги деревьев газетами в несколько слоёв. Влажность сохраняется лучше, и сорняков меньше. Особенно заметила: под газетами почва остаётся рыхлой, и дождевых червей стало больше. Опасений по поводу краски у меня нет — я использую обычные чёрно-белые газеты и картон без глянца. Результат меня устраивает, и я продолжаю так делать.

Вывод

Газеты и картон — безопасный и бесплатный материал для огорода. Современная типографская краска не содержит свинца и не вредит растениям. Бумажная мульча сохраняет влагу, подавляет сорняки и со временем перегнивает, обогащая почву органикой.

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