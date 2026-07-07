Синоптики: 7 июля в Петербурге бьет рекорды похолодания

В Северной столице ожидается прохладная погода с грозами

Похоже, июль в этом году решил нас немного испытать. Вторая неделя лета началась с настоящего циклона, и сегодня, 7 числа, жара в Петербурге точно не будет.

Готовьтесь к прохладной, по-осеннему свежей погоде с неизбежными для нашего города дождями.

Сегодня, 7 июля 2026 года, Санкт-Петербург остается во власти тыловой части обширного циклона, центр которого кружит над Карелией. Это означает, что погода будет облачной, с неустойчивыми прояснениями, и главное — дождливой.

Синоптики предупреждают: во вторник ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в настоящие ливни, и даже грозы . Из-за непогоды в городе даже объявлен «желтый» уровень опасности.

Температура воздуха будет заметно ниже климатической нормы для июля. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +16…+18 градусов , а ночью и вовсе похолодает до +10…+12 градусов.

Ветер юго-западный, умеренный, но при грозе его порывы могут стать ощутимыми . Атмосферное давление также немного понижено и составит около 749 мм ртутного столба.

Совет жителям

Собираясь сегодня выйти из дома, не повторяйте ошибку многих — не дайте непогоде застать вас врасплох.

Главный и обязательный аксессуар — это надежный зонт, желательно ветрозащитный, так как порывы ветра могут его вывернуть.

Из-за прохладной погоды и сильной влажности лучше надеть демисезонную куртку или легкую ветровку поверх теплого свитера.

Ноги стоит защитить от луж непромокаемой обувью, а вот легкие летние платья и шорты сегодня точно стоит оставить в шкафу. Берегите себя и оставайтесь в тепле!

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