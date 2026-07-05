Кабачки в сырном кляре: простой рецепт на скорую руку – это блюдо никогда не надоест

Закуски из кабачков представляют собой легкодоступные и питательные блюда, которые идеально подходят как для повседневного рациона, так и для праздничных мероприятий. В последнее время рецепты с использованием кабачков приобретают все большую популярность в кулинарном сообществе.
Этот нежный и сочный овощ является превосходной основой для приготовления предлагаемой закуски. Более того, данный рецепт доступен даже для начинающих кулинаров.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Яйцо — 2 шт.;
- Сметана — 2 ст. ложки;
- Мука — 3 ст. ложки;
- Сыр — 70 гр.;
- Растительное масло — 100 мл;
- Соль — 5 гр.;
- Перец молотый — 5 гр.
Инструкция по приготовлению:
Вымойте кабачок, нарежьте его кольцами, затем приправьте солью и перцем. В отдельной емкости соедините яйца со сметаной, добавьте муку и посолите.
Тщательно перемешайте полученную смесь, затем добавьте натертый сыр и снова перемешайте до однородности. Обмакните кольца кабачка в кляр и обжаривайте в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки.
Рекомендуется подавать закуску с вашим любимым соусом. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказали, как приготовить желе из крыжовника.