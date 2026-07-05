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Кабачки в сырном кляре: простой рецепт на скорую руку – это блюдо никогда не надоест

Опубликовано: 5 июля 2026 06:04
 Проверено редакцией
Кабачки в сырном кляре: простой рецепт на скорую руку – это блюдо никогда не надоест
Кабачки в сырном кляре: простой рецепт на скорую руку – это блюдо никогда не надоест
Городовой ру
Рецепт блюда из популярного очоща

Закуски из кабачков представляют собой легкодоступные и питательные блюда, которые идеально подходят как для повседневного рациона, так и для праздничных мероприятий. В последнее время рецепты с использованием кабачков приобретают все большую популярность в кулинарном сообществе.

Этот нежный и сочный овощ является превосходной основой для приготовления предлагаемой закуски. Более того, данный рецепт доступен даже для начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Сметана — 2 ст. ложки;
  • Мука — 3 ст. ложки;
  • Сыр — 70 гр.;
  • Растительное масло — 100 мл;
  • Соль — 5 гр.;
  • Перец молотый — 5 гр.

Инструкция по приготовлению:

Вымойте кабачок, нарежьте его кольцами, затем приправьте солью и перцем. В отдельной емкости соедините яйца со сметаной, добавьте муку и посолите.

Тщательно перемешайте полученную смесь, затем добавьте натертый сыр и снова перемешайте до однородности. Обмакните кольца кабачка в кляр и обжаривайте в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки.

Рекомендуется подавать закуску с вашим любимым соусом. Приятного аппетита!

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Автор:
Ксения Давыдова
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